В Индии на камеру попал чрезвычайно редкий черный леопард

Животное заметил фотограф-любитель, прогуливавшийся по заповеднику на юге страны. Автором фото стал Харити Госвами. По словам сотрудников заповедника, черный леопард - самка по кличке Багира, названная в честь персонажа из "Книги джунглей" Редьярда Киплинга. Черный окрас кошки вызван мутацией в пигменте, который содержится в коже и отвечает за цвет шерсти. Кроме того, некоторые ученые предполагают, что черная шерсть Багиры - яркий пример эволюции, так как благодаря окрасу леопард может охотиться ночью и оставаться незамеченным для жертвы.