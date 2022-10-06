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1 час назад

В Индии на камеру попал чрезвычайно редкий черный леопард

Газета.Ru

В Индии на камеру попал чрезвычайно редкий черный леопард, пишет Daily Mail.

В Индии на камеру попал чрезвычайно редкий черный леопард
Фото: Газета.RuГазета.Ru

Животное заметил фотограф-любитель, прогуливавшийся по заповеднику на юге страны. Автором фото стал Харити Госвами. По словам сотрудников заповедника, черный леопард - самка по кличке Багира, названная в честь персонажа из "Книги джунглей" Редьярда Киплинга. Черный окрас кошки вызван мутацией в пигменте, который содержится в коже и отвечает за цвет шерсти. Кроме того, некоторые ученые предполагают, что черная шерсть Багиры - яркий пример эволюции, так как благодаря окрасу леопард может охотиться ночью и оставаться незамеченным для жертвы.

Сообщается, что Багиру не видели два года - все это время она скрывалась в джунглях, но в итоге решила появиться перед людьми.

Ранее в США на камеру попал "человек-волк".

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