Правда и мифы о "Клубе 27"

Появление термина

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В начале 1970-х рок-фанаты отметили загадочную закономерность: за два года умерли выдающиеся музыканты Джим Моррисон, Дженис Джоплин, Брайан Джонс и Джими Хендрикс. Они скончались в 27 лет при схожих обстоятельствах - передозировка наркотиками и/или несчастные случаи, хотя близкие артистов часто не соглашались с официально установленными причинами смерти и заявляли об убийстве.

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Первым членом "клуба" считается один из самых известных блюз-музыкантов XX века - Роберт Джонсон, скончавшийся в 1938-м. По разным версиям причиной смерти могли стать сифилис, отравление и пневмония. После того, как лидер рок-группы Nirvana Курт Кобейн покончил с собой в 1944 году, термин "Клуб 27" вышел за рамки фанатского сообщества и стал общеизвестным. Автор биографий Кобейна и Хендрикса Чарльз Кросс выразил мнение, что анализ смертей знаменитостей помогает обществу избежать подобных случаев. Об этом он написал в колонке для газеты Seattle Post-Intelligencer.

"Ранняя смерть часто ожидаема для тех, кто знаменит - возможно, как предупреждение и предостережение от излишеств, — заявил Кросс. — Это не тот клуб, в который большинство захотело бы вступить, поскольку в стоимость входного билета входит как слава, так и преждевременная смерть. По правде говоря, это вовсе не клуб, а название для группы некрологов".

Список носит неофициальный характер и публикуется в различных источниках. Точное количество его участников неизвестно.

Почему музыканты умирали рано

В 2011 году в British Medical Journal вышло исследование смертности самых популярных музыкантов Великобритании с 1956 по 2007 год. Согласно нему, большинство музыкантов из "Клуба 27" употребляли алкоголь и запрещенные вещества. Отмечалось, что многие музыканты становятся знаменитыми в двадцать с лишним лет, а через четыре-пять лет происходит пик их "рискованного поведения". Часто они впадают в депрессию из-за того, что не знают, куда двигаться дальше, устают от постоянных гастролей и начинают ,бежать от реальности при помощи наркотиков и алкоголя.

Другое объяснение "Клуба 27" заключается в том, что музыканты ведут скандальный образ жизни, желая стать известными. Так, к 27 годам их не осторожное поведение достигает пика и может привести к самоубийству. В 2016 году профессор Лес Мэйхью проанализировал смерти 1042 музыкантов, 83% из которых не дожили до 70 лет. Он подсчитал, что в Британии музыканты в возрасте от 25 до 29 лет умирают в 25,5 раз выше среднего показателя по стране. По мнению членов Лондонского астрологического сообщества, на смертность в 27 лет влияют звезды: каждые 28 лет происходит возвращение Сатурна, что, как утверждают астрологи, означает конец юности и начало зрелости. При этом нет никакого статистического увеличения смертности в 27 лет среди населения Великобритании в целом.

Приверженцем астрологии также был Хендрикс, предсказавший свою смерть от несчастного случая в 27 лет. Гитарист умер в номере отеля "Samarkand" в Лондоне, захлебнувшись рвотными массами. За несколько дней до трагедии он сказал одному интервьюеру: "Я не уверен, что доживу до 28 лет". Ранее Хендрикс несколько раз переживал клиническую смерть.

Другие члены "Клуба 27"

Помимо основной семерки, к "клубу" часто относят других знаменитостей, скончавшихся в том же возрасте. Из российских артистов в него вошли рок-музыкант и поэт Александр Башлачев, гитарист "Алисы" Игорь Чумычкин, музыкант групп "Химера" и "Последние танки в Париже" Эдуард Старков, гитарист "Гражданской Обороны" Евгений Пьянов, лидер "Манускрипта" Александр Коржов и другие. Причины смертей те же — самоубийства и несчастные случаи вследствие употребления наркотиков. Также к "Клубу 27" часто причисляют других деятелей культуры — среди них художник Жан-Мишель Баския, актер Антон Ельчин и британский философ Алан Уилсон Уотс.

Объективна ли идея клуба

Миф о "Клубе 27" предполагает, что музыканты с большей вероятностью умирают в возрасте 27 лет. При этом среди 522 музыкантов, входящих в группу риска, в исследовании для BMJ специалисты выявили только три случая смерти в возрасте 27 лет. Аналогичные показатели смертности наблюдались в возрасте 25 и 32 лет. Пика риска в возрасте 27 лет выявлено не было, но риск смерти среди известных музыкантов в возрасте от 20 до 30 лет оказался в два-три раза выше, чем для населения Великобритании в целом.

"Клуб 27" вряд ли является настоящим феноменом, — говорится в выводах исследования. — Слава может увеличить риск смерти среди музыкантов, но этот риск не ограничивается возрастом 27 лет". Специалисты отмечают, что больше всего смертей среди молодых музыкантов происходило до 80-х годов. Дальше в смертности этой возрастной группы наступил спад: с 1985 по 1992 год подобных смертей не было, несмотря на большую подверженность риску.

"Эта разница может быть связана с улучшением методов лечения передозировки наркотиков или изменением музыкальной сцены с хард-рока 70-х на поп-музыку 80-х",

— предполагают статистики. По подсчетам профессора психологии и музыки из Сиднейского университета Дианны Кенни, в 27 лет умерли 144 музыканта из 11 тыс. (1,3%). В 26 лет скончались 128 (1,2%), в 28 лет — 153 (1,4%). Больше всего музыкантов умерли в 56 лет — 239 человек, включая основателя Ramones Джонни Раймона.

"Клуб 27" в массовой культуре

Зачастую "Клуб 27" часто романтизируют в медиа, однако было бы ошибочно полагать, что это может провоцировать самоубийства (исследований на эту тему нет). Список и его участники упоминаются в песнях "27" Fall Out Boy, "27 Forever" Эрика Бердона, "27 Club" Letlive, "Long Live Rock & Roll" Дотри, "Dark Side" Blind Channel и многих других. Каждый трек студийного альбома Magenta 2013 года "The Twenty Seven Club" посвящен отдельным членам клуба. Рэпер Ватски упоминает клуб в своей песне 2014 года "All You Can Do": "Я пытался вступить в Клуб 27, но меня выгнали". Далее в треке упоминаются Уайнхаус, Джоплин, Хендрикс, Кобейн, Моррисон и Джонс.