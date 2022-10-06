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43 минуты назад

Японец ежедневно погружается в море, чтобы найти тело жены, погибшей в 2011 году

Газета.Ru

Житель Японии каждый день погружается в море, чтобы найти тело жены, погибшей во время цунами в 2011 году, пишет Daily Mail.

Японец ежедневно погружается в море, чтобы найти тело жены
Фото: Газета.RuГазета.Ru

Ясуо Такамацу занялся подводным плаванием в 2013 году, решив найти тело жены. По словам мужчины, он будет продолжать поиски, пока может двигаться. Единственное, что ему удалось отыскать на данный момент - телефон супруги на парковке банка, в котором она работала. "

Ты в порядке? Я собираюсь домой", - говорилось в последнем сообщении мужу. Такамацу признался, что ему пришлось брать дополнительные занятие по дайвингу, а сам процесс погружения не доставляет ему удовольствия, но ради супруги он готов потерпеть.

"Я действительно хочу найти ее, но я также понимаю, что этого может никогда не случиться. Но я должен продолжать искать",

- рассказал Ясуо.

Ранее геологи выяснили, что убивший динозавров астероид вызвал 4,5-километровое цунами.

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