Как люди встречали открытие первых станций метро

Сегодня метро для нас столь привычно, что мы и схему его, ставшую такой большой, наизусть не знаем — достаточно приложения и разметки на станциях, чтобы не заблудиться.

Фото: Вечерняя Москва Вечерняя Москва

Но когда история столичного метро только начиналась, москвичи относились к нему с опаской. Мало ли, что там? Дошло до того, что партия и правительство занялись активной его «пропагандой». А именно: летом 1934 года были организованы настоящие народные гулянья на месте строящейся «Комсомольской». Всех желающих пускали под землю — люди ходили по котловану для будущей станции.

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Подключились к рекламе и газеты. Естественно, и «Вечерняя Москва», всегда полностью погруженная в проблемы города. Кому как не ей было знать, что самой острой проблемой в то время была проблема транспортная! Город разрастался, народу прибавлялось.

Трамваи брали штурмом, часто «гроздья» из людей, не поместившихся в салон, висели снаружи на подножках, рискуя свалиться под колеса. Но центр столицы уже украшали вышки Метростроя. И 7 июня 1933 года инженер Кравец на страницах «Вечерки» объяснял, что пассажирам предстоит увидеть под землей: сам факт необходимости спуска под землю у многих вызывал ужас.

Да, как выясняется, роскошные подземные дворцы-станции задумывались такими прекрасными не просто для эстетики и красоты, а как «противоядие» против стресса и растерянности людей! Процитируем: «…должно быть сделано все возможное, чтобы чем-то кроме транспортных преимуществ компенсировать, устранить возможность всякой мысли о подземном мире… Хочется создать такое разнообразие в архитектурных физиономиях станций, чтобы даже без поисков и прочитывания названий станций пассажиры … определяли легко, где они находятся. Как на остановке трамвая. <…>И чтобы спутать, например, станцию «Библиотека имени Ленина» с «Охотным рядом», нужна будет квалификация незаурядного чудака».

До открытия метро оставалось еще два года, и «Вечерка», регулярно рассказывая о ходе строительства метро, «пиарила» и появившиеся троллейбусы. Но и они не спасали от транспортных проблем. И в ночь перед открытием метро возле него стояла толпа.

В первый день в метро прокатились 370 тысяч человек. После чего ни на полу, ни в вагонах не было найдено ни одной бумажки! Таким великим было потрясение от увиденной красоты. И в первые годы в метро чаще спускались не для того, чтобы доехать куда-то, а... «покататься». За первый год работы московская подземка оттянула на себя лишь два процента от общего объема пассажирских перевозок в столице.

ЦИФРА

50 копеек стоил первый билет на метро, желтый — к «Сокольникам», малиновый — к «Парку культуры».

КСТАТИ

15 октября 1941 года немцы подошли к Москве, и Л. Каганович, прозванный «прорабом метро», приказал закрыть и уничтожить метрополитен, чтобы он не достался врагам. 16 октября метро не открылось. Но к вечеру стало понятно, что Москву отстоят, и приказ был отменен.

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