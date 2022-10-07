Истории
Люди
Вещи
Безумный мир
Места
Тесты
Фото
+14° в 
USD 60.25EUR 58.24
Войти в почту
4 часа назад

Специалистка по работе с животными назвала признаки кошачьей измены

Lenta.ru

Специалистка по работе с животными из Великобритании назвала признаки, по которым можно понять, что кошка ведет двойную жизнь. Ее слова приводит Metro.

Названы признаки "кошачьей измены"
Фото: Lenta.ruLenta.ru

Кэтрин Джордж рассказала, что о кошачьей измене может свидетельствовать ее длительное отсутствие дома.

«Кошки по природе своей очень любопытные существа, поэтому одного этого признака недостаточно, чтобы говорить о нелояльном поведении, но, безусловно, стоит следить за тем, как долго они гуляют, прежде чем вернуться домой», — объяснила она.

Если животное набирает вес, а хозяин не менял его рацион, вероятно, его угощают где-то еще. Еще один признак наличия другого человека в жизни кошки — отсутствие интереса к еде.

«Если ваша кошка вам "изменяет", она может поменять свое поведение по отношению к вам, либо стать более холодной с вами, либо, наоборот, более ласковой», — считает Джордж.

При этом, по мнению эксперта, ласка используется, чтобы загладить вину перед хозяином.

Джордж рекомендует не списывать перечисленные симптомы только на неверность кошки, а обратиться к ветеринару и проверить, все ли у питомца в порядке со здоровьем. Если же хозяина напрягает желание кошки общаться с чужими людьми, то также стоит посоветоваться с ветеринаром о том, какие действия можно предпринять.

Истории,
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыВидеоТестыФотоПодкастыПодаркиПраздники
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФото
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
ФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро 2022Премьер-лига
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникЗначение именГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметыЧесалкаПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошколаВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители