Названы признаки "кошачьей измены"

Специалистка по работе с животными из Великобритании назвала признаки, по которым можно понять, что кошка ведет двойную жизнь. Ее слова приводит Metro.

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Кэтрин Джордж рассказала, что о кошачьей измене может свидетельствовать ее длительное отсутствие дома.

«Кошки по природе своей очень любопытные существа, поэтому одного этого признака недостаточно, чтобы говорить о нелояльном поведении, но, безусловно, стоит следить за тем, как долго они гуляют, прежде чем вернуться домой», — объяснила она.

Если животное набирает вес, а хозяин не менял его рацион, вероятно, его угощают где-то еще. Еще один признак наличия другого человека в жизни кошки — отсутствие интереса к еде.

«Если ваша кошка вам "изменяет", она может поменять свое поведение по отношению к вам, либо стать более холодной с вами, либо, наоборот, более ласковой», — считает Джордж.

При этом, по мнению эксперта, ласка используется, чтобы загладить вину перед хозяином.