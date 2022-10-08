Чем на самом деле занимается цыганский барон в таборе

Несмотря на кажущуюся сторонним наблюдателям хаотичность устройства цыганского табора, на самом деле в нем существует четкая иерархия. Любой табор построен по кастовой системе, аналогичной той, что существует в Индии. Классическую кастовую структуру табора можно наблюдать у цыган-лудильщиков, которые называют себя кэлдэрарами.

Фото: Русская семерка Русская семерка

Существует два способа образования табора. Первый — когда из соображений безопасности объединяются несколько разных семей. У кэлдэрар такое объединение называлось «кумпанией». Любая семья при желании могла выйти из табора (но это случалось редко). Жили цыгане-кочевники в палатках. В одной кумпании могло насчитываться от 10 до 25 палаток. В наше время бродячая кумпания преобразовалась в общину, проживающую оседло в том или ином районе.

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Также табор мог образоваться по принципу товарищества, во главу угла которого было положено какое-то общее занятие, профессия. Это объединение называлось «вортэчией» (у русских цыган — «амалом»). В таборе мужчины жили отдельно от женщин, доходы делились на всех поровну, включая древних стариков. Меньше выделяли только холостякам, поскольку им не нужно было кормить детей.

Все семьи цыган-кочевников многодетные и зачастую сложные, то есть включают несколько поколений родственников. Во главе табора всегда стоит вожак, самый мудрый, опытный и «заслуженный» цыган. Обязательно женатый. Помимо него в семью могут входить его престарелые родители (если еще живы), дети, зятья и невестки, их дети и т.д. Все, как один, обязаны подчиняться вожаку. Его слово — закон для всех членов семьи в частности и табора в целом. Вожаку не перечат даже его родители.

Метод управления цыганским табором — резко авторитарный. Мнение вожака не обсуждается. Он априори является выразителем древней цыганской мудрости и неписанных законов, которые все обязаны свято чтить. В исторических хрониках вожака табора обычно рисуют эдаким деспотом, который может послать любого члена табора на преступление, и тот не посмеет ослушаться. Это справедливо лишь отчасти.

Обычно вожаком становится авторитетный человек, который заслужил это право и доказал всем членам табора, что способен защитить их интересы в любой ситуации. Вожака беспрекословно слушались все, но он обязан был являться выразителем мудрости и придерживаться цыганских законов. Если же он был несправедлив, мог остаться вообще без табора (но это случалось крайне редко).

Цыгане вожака нередко называют «баро» (не «барон»!), что в переводе обозначает «главный», «большой». Никаких цыганских баронов на самом деле не существует. Этот миф придумали не сведущие в цыганских обычаях европейцы. Сами же ромалэ просто поддерживают его, не считая нужным спорить с окружающими. У этого народа принято говорить то, что посторонние хотят услышать.

Вожак решает все споры, подтверждает браки, назначает наказание провинившимся и пр. Самым суровым наказанием раньше считалось изгнание из табора. Оно могло привести наказанного к скитаниям и лишениям, поскольку в другом обществе цыгане-одиночки практически не могли прижиться и обычно оказывались за решеткой.

После вожака по важности идут другие мужчины-главы семейств и старейшины. Затем — старшие женщины, на которых ложится основная забота о заработке и пропитании. Мнение дам в таборе почти никогда не спрашивают, а они сами, зная устав, на нем и не настаивают. Самыми бесправными, практически лишенными права голоса являются молодые холостяки, незамужние девушки и дети.