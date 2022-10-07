Главархив - о лимузинах в московском такси 1947 года

В год 800-летия Москвы вопросам совершенствования работы и улучшения имиджа столичного общественного транспорта Моссовет занимался много и активно. Не стала исключением и служба такси. К осени 1947 года была полностью восстановлена сеть внутригородских маршрутов легкового и грузового такси, пополнился автопарк таксомоторов. Был введен целый ряд новых услуг такси: постоянные маршруты легковых машин по Садовому и Бульварному кольцам, транзитные перевозки между вокзалами, аэровокзалами и речными портами, специальные открытые такси-кабриолеты для поездок внутри парковых зон города. Наконец, в октябре 1947 года Моссовет своим решением №47/9, которое сейчас хранится в фондах столичного Главархива, ввел в Москве такси особого элитного класса.

Фото: Главное архивное управление города Москвы Главное архивное управление города Москвы

Решением Моссовета Управление пассажирского автомобильного транспорта с 15 октября 1947 года вводило в эксплуатацию в качестве таксомоторов семиместные лимузины ЗИС-110 - автомобили представительского класса, выпуск которых был в 1945 году налажен на Московском автомобильном заводе имени Сталина. Машины приписывались к 1-му таксомоторному парку столицы и предназначались для обслуживания «особого контингента»: во-первых, деятелей науки и искусства, а во-вторых – «граждан, проживающих в гостиницах «Москва», «Гранд-отель» и «Европа»». То есть, высокопоставленных командированных работников союзных и автономных республик, ответственных руководителей народного хозяйства или иностранцев. В гостинице «Москва» оборудовался специальный диспетчерский пункт, куда можно было обратиться постояльцам. Лица, проживавшие в других гостиницах «большой тройки» могли сделать заказ на вызов такси-лимузина по телефону. Этот же диспетчерский пункт принимал и учитывал заказы на дом или по иным адресам от деятелей науки и искусства. Все такси класса люкс работали исключительно в пределах городской черты.

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Существовало интересное различие в способе оплаты заказа между этими двумя категориями потенциальных пассажиров. Деятели науки и искусства, постоянно проживающие в столице, могли оплатить заветный лимузин только за счет купонов своей лимитной книжки. Такие с 1944 по 1947 годы имелись у всех граждан, прикрепленных к специализированным организациям снабжения и торговли, и содержали талоны на приобретение различных товаров и оказание услуг. Соответственно, при заказе лимузина из книжки вырезали определенное количество талонов, соответствующее стоимости услуги. А, поскольку таких талонов изначально было немного, то и возможность пофорсить для профессоров и заслуженных работников культуры выпадала нечасто: где-то раз в месяц.

Подход к постояльцам отелей был совершенно иным. Здесь было важно предоставить тщеславному гражданину возможность оставить в городском бюджете как можно больше средств, поэтому формальных ограничений по количеству возможных вызовов не устанавливалось, а платили постояльцы отелей первого класса наличными по счетчику или вносили почасовую оплату. А тариф-то за возможность с ветерком промчаться на семиместном «монстре» со стосорокасильным мотором по проспектам и площадям Первопрестольной был соответствующим. Час эксплуатации ЗИС-110 стоил 100 рублей, час простоя -75 рублей. При оплате по счетчику каждый километр пробега обходился в 4 рубля. Для сравнения: самые дальние поездки на обычном такси по линейным маршрутам, например, от Северного речного вокзала до аэропорта Внуково, обходились рублей в четырнадцать-пятнадцать, круговая экскурсия по Садовому кольцу – в десять рублей.