Почему всех китайских студентов выслали из СССР

В 60-е годы отношение к многочисленным китайским студентам в СССР ухудшилось. В итоге все учащиеся из Поднебесной покинули Советский союз. Подробнее об этом читайте в материале "Рамблера".

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В период с 1950-х по 1960-е годы произошли значительные изменения в отношениях между Китаем и Советским Союзом - дружеское партнерство превратилось в отношения антагонистического соперничества.

Такое похолодание поставило китайских студентов в различных советских университетах и научно-исследовательских институтах в сложную ситуацию. По мере того как китайско-советские отношения со временем ухудшались, этим молодым студентам приходилось следовать указаниям своей родины и соответствующим образом корректировать свои роли и точки зрения.

Они должны были выступать за дружбу между двумя странами и как представители движущей силы социалистического строительства, но, на самом деле, студенты просто разрывались между своими интересами в учебе и политическими приоритетами государства.

В большинстве случаев у них не было другого выбора, кроме как отказаться от непринужденной жизни и бороться против ревизионизма, как солдаты на передовой, основываясь на своей вере в Коммунистическую партию Китая (КПК) и свою родину.

Это, в свою очередь, сразу же оказало на них прямое давление и сделало их мишенью политики «око за око» со стороны советских властей. Поскольку они все же ставили в приоритет политические интересы Китая, это привело к ухудшению китайско-советских отношений и в конечном итоге полной высылке китайских студентов из СССР.