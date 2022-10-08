Из чужой семьи: как приручить взрослого питомца?

С детства мы все знаем, что несем ответственность за тех, кого приручили. Однако в жизни случаются ситуации, когда родные или близкие не могут оставить своего питомца и хотят пристроить его в добрые руки. Как помочь это сделать и как адаптировать взрослое животное к жизни в новой семье? Рассказали кинологи фонда «НИКА» Ольга Манохина и Анна Морозова.

Фото: Eva.ru Eva.ru

По данным исследования Добра Mail.ru, почти треть респондентов, расстававшихся со своими питомцами не по причине их смерти (30%), отдавали их друзьям или родственникам. Принимая решение о расставании с питомцем, большинство респондентов обсудили его с близкими. Каждый четвертый (24%) получил от них поддержку, каждому пятому предложили помощь. Как сделать доброе дело так, чтобы не навредить себе и животному?

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Здраво оцените свои возможности

Бывает, что благородный порыв взять себе нового питомца захватывает настолько человека настолько, что он не может рационально и взвешенно оценить ситуацию.

А зря: поспешные решения нередко приводят к тому, что благополучие питомца, побывавшего в новой семье, вновь оказывается под угрозой. Не справившись со своей задачей, новые хозяева вновь отдают питомца в приют. Это самым губительным образом отражается на психологическом состоянии питомца, а иногда и вовсе ставит его жизнь под угрозу. Чтобы избежать такого, спросите себя: готовы ли вы к появлению нового члена семьи психологически и финансово? Не будет ли конфликтов с вашими детьми, партнерами и также с уже живущими у вас животными? Готовы ли вы организовать выгул и досуг питомцу? Чтобы сформулировать ответы правильно, проконсультируйтесь с кинологом и зоопсихологом и задайте все нужные вопросы: специалист расскажет вам, какие есть особенности у того или иного животного и поможет подготовиться.

Попросите прежних хозяев подготовить питомца

Важно понимать, что смена дома и хозяина — колоссальный стресс для собаки. Полностью избавить от него питомца не получится, но всегда можно снизить переживания питомца и помочь легче адаптироваться в новом доме.

Обязательно познакомьтесь с питомцем до того, как начнете жить вместе. Вы можете периодически приезжать в гости, брать питомца на прогулки, кормить его и проводить с ним время. Это поможет животному привыкнуть к новому человеку, его голосу и запаху. Будет не лишним оставить пару своих вещей и положить их рядом со спальным местом питомца — в этом случае новый запах не напугает собаку при переезде в другой дом. Позовите питомца и к себе в гости тоже: на знакомство с новым домом или квартирой. Несколько встреч на новом месте также помогут собаке или коту быстрее адаптироваться, ведь место будет ему уже знакомо. Если в новом доме есть другие животные, попробуйте представить их друг другу под своим надзором на нейтральной территории: в случае, если знакомство будет проходить в квартире, один из питомцев может начать защиту своих владений. Понаблюдайте, нет ли у питомцев агрессии друг к другу, удалось ли им пообщаться «по-собачьи», понюхать друг друга или даже порезвиться вместе.

Позвольте старым хозяев общаться

Если у прежних хозяев есть возможность не расставаться с питомцем раз и навсегда, этим тоже стоит воспользоваться. Позволяйте им приезжать к собаке после ее переезда, возьмите на прогулку. Адаптация пройдет намного легче, если перемены будут максимально незаметны и постепенны для животного.

Не спешите