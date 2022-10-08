Почему у котов свисает брюшко

Кожаная складка на животе, которая смешно болтается при беге и даже ходьбе, не всегда указывает на то, что котика лишний вес. "Рамблер" рассказывает, что это за складка, откуда взялась и зачем нужна.

Если говорить научным языком, то это не складка и не курдюк, как его еще называют, а примордиальный мешок. Достался он кошкам от диких предков и хорошо заметен у представителей таких пород, как канадский сфинкс, корниш-рекс, скоттиш-страйт и других. У представителей этих пород примордиальный мешок является характерным признаком, а его отсутствие считается серьезным дефектом.

Специалисты не высказывают разные предположения о том, какую функцию выполняет эта складка на животе. Всего выделяется три версии:

защита внутренних органов: кошки — хищники, но и на них могут нападать другие животные, примордиальный мешок защищает внутренние органы от травм, полученных в драке или при беге через кусты, канавы и прочие препятствия;

жировые запасы: есть мнение, что в примордиальном мешке сосредоточены клетки, содержащие бурый жир, который служит источником энергии в периоды, когда не везет с охотой;

бег и прыжки: когда кошка бежит или прыгает, ее тело максимально вытягивается, и складка просто растягивается в нужный момент, что облегает кошке жизнь.

Примордиальный мешок сильнее выражен у кошек после беременности, поскольку живот еще не восстановил свою форму, и у пожилых кошек, поскольку они тоже стареют. Но в некоторых случаях все же стоит показаться ветеринару: