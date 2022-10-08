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1 час назад

Почему у котов свисает брюшко

Катя Кобышева

Кожаная складка на животе, которая смешно болтается при беге и даже ходьбе, не всегда указывает на то, что котика лишний вес. "Рамблер" рассказывает, что это за складка, откуда взялась и зачем нужна.

Почему у котов свисает брюшко
Фото: stock.adobe.comstock.adobe.com

Если говорить научным языком, то это не складка и не курдюк, как его еще называют, а примордиальный мешок. Достался он кошкам от диких предков и хорошо заметен у представителей таких пород, как канадский сфинкс, корниш-рекс, скоттиш-страйт и других. У представителей этих пород примордиальный мешок является характерным признаком, а его отсутствие считается серьезным дефектом.

Специалисты не высказывают разные предположения о том, какую функцию выполняет эта складка на животе. Всего выделяется три версии:

  • защита внутренних органов: кошки — хищники, но и на них могут нападать другие животные, примордиальный мешок защищает внутренние органы от травм, полученных в драке или при беге через кусты, канавы и прочие препятствия;
  • жировые запасы: есть мнение, что в примордиальном мешке сосредоточены клетки, содержащие бурый жир, который служит источником энергии в периоды, когда не везет с охотой;
  • бег и прыжки: когда кошка бежит или прыгает, ее тело максимально вытягивается, и складка просто растягивается в нужный момент, что облегает кошке жизнь.

Примордиальный мешок сильнее выражен у кошек после беременности, поскольку живот еще не восстановил свою форму, и у пожилых кошек, поскольку они тоже стареют. Но в некоторых случаях все же стоит показаться ветеринару:

  • если у кошки запор и вздутие;
  • если кожа приобрела синюшный оттенок;
  • если набухли молочные железы;
  • если кошка дает понять, что ей больно, когда вы дотрагиваетесь до живота;
  • если кошке сложно прыгать или бегать;
  • если кошка отказывается от еды;
  • если у кошки ожирение (посмотрите на нее сверху, когда животное стоит ровно на четырех лапах, живот не должен выступать за пределы ребер, если живот стремится к форме шара — срочно к врачу).
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