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24 минуты назад

Почему сверхзвуковые самолеты летят с пугающими звуками

Катя Кобышева

Люди, которые живут рядом с аэропортами и военными аэродромами, давно привыкли не обращать никакого внимание на пролетающие буквально над головами самолеты. Но сверхзвуковой самолет не заметить сложно, он выдаст себя таким звуком, к которому нельзя привыкнуть. "Рамблер" рассказывает, что такое звуковой удар и чем он отличается от звукового барьера.

Почему сверхзвуковые самолеты летят с пугающими звуками
Фото: stock.adobe.comstock.adobe.com

На обычном самолете звуковой барьер преодолеть не получится, даже если его разогнать до скорости, близкой к скорости звука, он просто развалится в воздухе. Это связано с тем, что аэродинамика на таких скоростях меняется. Сверхзвуковые самолеты отличаются в первую очередь особой конструкцией крыла, благодаря которой обеспечивается управляемость.

Когда рядом пролетает сверхзвуковой самолет, обычный человек испугается, услышав звук, похожий на взрыв. Тот, кто чуть лучше учил физику в школе и знает, что где-то рядом военный аэродром, скажет, что сверхзвуковой самолет преодолел звуковой барьер и произвел такой звук. Но если самолет на той же высоте и с той же скоростью полетит дальше, то наблюдатель, находящийся на земле в другой точке, тоже услышит этот страшный звук.

Что же происходит? Все дело в том, что люди путают понятия звуковой барьер и звуковой удар. Действительно, когда самолет набирает скорость, превышающую скорость звука, пилоты "чувствуют" этот переход, поскольку меняется аэродинамика и самолет летит "по-другому". Звуковым барьером можно назвать

резкий скачок воздушного сопротивления на скорости, близкой к скорости звука.

Характерный звук, который слышат наблюдатели на земле, правильно называть звуковым ударом. Его будут слышать все наблюдатели, оказавшиеся в разных точках на пути следования самолета. Движущийся со сверхзвуковой скоростью самолет создает ударные волны и скачки воздушного давления. Эти скачки на земле воспринимаются, как хлопки или даже взрывы.

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