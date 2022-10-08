Почему сверхзвуковые самолеты летят с пугающими звуками

Люди, которые живут рядом с аэропортами и военными аэродромами, давно привыкли не обращать никакого внимание на пролетающие буквально над головами самолеты. Но сверхзвуковой самолет не заметить сложно, он выдаст себя таким звуком, к которому нельзя привыкнуть. "Рамблер" рассказывает, что такое звуковой удар и чем он отличается от звукового барьера.

На обычном самолете звуковой барьер преодолеть не получится, даже если его разогнать до скорости, близкой к скорости звука, он просто развалится в воздухе. Это связано с тем, что аэродинамика на таких скоростях меняется. Сверхзвуковые самолеты отличаются в первую очередь особой конструкцией крыла, благодаря которой обеспечивается управляемость.

Когда рядом пролетает сверхзвуковой самолет, обычный человек испугается, услышав звук, похожий на взрыв. Тот, кто чуть лучше учил физику в школе и знает, что где-то рядом военный аэродром, скажет, что сверхзвуковой самолет преодолел звуковой барьер и произвел такой звук. Но если самолет на той же высоте и с той же скоростью полетит дальше, то наблюдатель, находящийся на земле в другой точке, тоже услышит этот страшный звук.

Что же происходит? Все дело в том, что люди путают понятия звуковой барьер и звуковой удар. Действительно, когда самолет набирает скорость, превышающую скорость звука, пилоты "чувствуют" этот переход, поскольку меняется аэродинамика и самолет летит "по-другому". Звуковым барьером можно назвать

резкий скачок воздушного сопротивления на скорости, близкой к скорости звука.