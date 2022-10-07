Женщина продолжила традицию умершей матери и получила 108 тысяч

Жительница английского города Галифакс, графство Уэст-Йоркшир, сорвала джекпот благодаря числам умершей матери и чуть не лишилась его, случайно выбросив билет. Об этом сообщает The Mirror.

Мать 44-летней Келли Ферт Кэрол каждую неделю играла в лотерею до смерти в возрасте 65 лет. Через два месяца после смерти матери Ферт разбирала ее квартиру и нашла карточку, на которой были записаны счастливые, по мнению матери, числа.

Дочь решила продолжить традицию матери и купила два билета к предстоящим розыгрышам, куда вписала эти числа. Когда в результате первого розыгрыша числа не совпали с выигрышными, она смяла билет и выбросила его. Однако счастливые номера выпали в результате следующего розыгрыша. Ферт причиталось два приза по 800 фунтов (54,1 тысячи рублей). В общей сложности женщина получила 1,6 тысячи фунтов (108,2 тысячи рублей).

«Я только что выбросила мусор из своего мусорного ведра. Поэтому я выскочила на улицу и начала искать в мусорных контейнерах до тех пор, пока не нашла билеты. К счастью, штрихкод оказался не поврежден», — рассказала британка. Ферт отнесла свои порванные билеты в магазин, где кассир помог ей собрать их из порванных кусков, а затем выдал ей выигрыш.