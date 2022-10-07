Хозяйка умершего хомячка решила развеять его прах на Гавайях

Лиза Мюррей-Ланг из Великобритании решила проститься со своим умершим хомячком и отправиться в американский штат Гавайи, чтобы развеять его прах над океаном. Об этом сообщает Daily Mail.

Фото: Lenta.ru Lenta.ru

Хомяк по кличке Спад прославился в интернете благодаря своей хозяйке, которая создавала для него необычные интерьеры из картонных коробок. Так, пользователи социальных сетей увидели хомяка в маленьком пабе, картинной галерее и на пляже на Гавайях. «Поскольку он жил с четырьмя кошками, то всегда был в заточении, поэтому я подумала: "Ну, все, Спад выходит на свободу"», — вспоминает Мюррей-Ланг.