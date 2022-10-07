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1 час назад

Хозяйка умершего хомячка решила отправиться на Гавайи и развеять его прах

Lenta.ru

Лиза Мюррей-Ланг из Великобритании решила проститься со своим умершим хомячком и отправиться в американский штат Гавайи, чтобы развеять его прах над океаном. Об этом сообщает Daily Mail.

Хозяйка умершего хомячка решила развеять его прах на Гавайях
Фото: Lenta.ruLenta.ru

Хомяк по кличке Спад прославился в интернете благодаря своей хозяйке, которая создавала для него необычные интерьеры из картонных коробок. Так, пользователи социальных сетей увидели хомяка в маленьком пабе, картинной галерее и на пляже на Гавайях. «Поскольку он жил с четырьмя кошками, то всегда был в заточении, поэтому я подумала: "Ну, все, Спад выходит на свободу"», — вспоминает Мюррей-Ланг.

Спад умер в марте этого года. В память о нем британка со своим мужем планируют полететь на Гавайи и развеять его прах на пляже. Мюррей-Ланг также отметила, что использует часть праха для создания ожерелья, чтобы хомяк всегда был рядом.

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