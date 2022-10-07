Археологи раскрыли секрет происхождения первых англичан

Истинное происхождение первых англичан установили с помощью ДНК скелетов. Результаты исследовательской работы представили археологи из Университета Центрального Ланкашира.
Специалисты изучили гены 460 видов человеческих останков, похороненных в период между 200 и 1300 годами нашей эры. Около 60% из них происходили из Туманного Альбиона, передает Planet Today.
Исследование показало, что англичане преимущественно произошли от предков северной части Европы. В том числе от людей, которые жили на территории современной Дании, Германии и Нидерландов.
Археологи выявили генетическую связь между англичанами и представителями Западной Африки. Научная работа позволила специалистам подвергнуть сомнениям теорию о том, что предки жителей Туманного Альбиона расселялись небольшими группами. Подробности исследования и результаты работы опубликованы в журнале Current Archeology.