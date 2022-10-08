8 октября: день в истории

Чем примечательна дата 8 октября?

Фото: Реальное время Реальное время

Сегодня, 8 октября, в России — День командира надводного, подводного и воздушного корабля ВМФ. В разные годы и столетия в этот день принц Джон захватил трон в Англии, началось Великое стояние на реке Угре, Россия и Франция заключили Парижский мирный договор, Лев Толстой отказался от Нобелевской премии, а Александру Солженицыну ее присудили, в США запатентовали микроволновую печь.

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Родились в этот день французский композитор, автор музыки к гимну "Интернационал" Пьер Дегейтер, заслуженный артист и мастер спорта РСФСР Иван Поддубный, поэтесса Марина Цветаева, народный артист РСФСР Марк Бернес, советский писатель Юлиан Семенов.

Умерли основатель Троице-Сергиева посада, русский святой Сергий Радонежский, английский писатель Генри Филдинг, национальный башкирский герой Салават Юлаев. Подробнее — в обзоре "Реального времени".

Начало стояния на Угре

В 1480 году 8 октября началось стояние на Угре между войсками русского князя Ивана III и армией хана Большой Орды Ахмата. Это событие положило конец набегам кочевников на территорию Руси, в частности на ее северо-восточную часть, где шел процесс становления единого Русского государства. Иван III направился к городу Кременец (на территории нынешней Калужской области) и остался в нем с небольшим отрядом, а остальные войска отправил на берег реки Угра. Несколько попыток хана Ахмата форсировать Угру не удались. Противостояние на реке завершилось 11 ноября, когда армия хана направилась назад в Орду. В 2019 году эту дату как день окончательного освобождения Руси от монголо-татарского ига предлагал сделать праздничной губернатор Калужской области, что встретило резкое осуждение в Татарстане и среди мусульманского духовенства России. Законопроект в конечном итоге отклонили.

В 1880 году в этот день родился Феоктист Богоявленский — будущий завкафедрой неорганической и аналитической химии, затем декан химического факультета Казанского государственного университета. Карьеру он строил сразу в нескольких вузах татарстанской столицы. Параллельно с работой в КГУ в 1936—1938 годах Богоявленский заведовал кафедрой неорганической химии КГМИ, в 1938-м окончательно перешел на штатную должность заведующего. Умер ученый в 1954 году.

Отказ Толстого от Нобелевской премии и присуждение ее Солженицыну

В 1906 году Лев Толстой мог бы стать первым из российских писателей, получивших Нобелевскую премию по литературе. Однако Лев Николаевич, узнав о номинировании, всячески старался сделать так, чтобы премию ему не присуждали. Так и случилось. О себе он заявлял: "Это (невручение ему Нобелевской премии) доставило мне честь и большое удовольствие получить выражение сочувствия со стороны стольких лиц, хотя и не знакомых мне, но все же мною глубокоуважаемых", — и добавил, что не нуждается в деньгах от комитета, расценивая любое материальное вознаграждение как зло. Вместо него премия была присуждена итальянскому поэту Джозуэ Кардуччи.

На сегодняшний день среди россиян шесть лауреатов Нобелевской премии по литературе. Среди них Александр Солженицын, удостоившийся награды 8 октября 1970 года "за нравственную силу, почерпнутую в традиции великой русской литературы". Однако власти СССР не оценили признание писателя, который к тому же боролся с цензурой в стране, и начали кампанию против него. После издания романа "Архипелаг ГУЛАГ" за систематическое совершение действий, несовместимых с принадлежностью к гражданству СССР и наносящих ущерб СССР, Солженицына в 1974-м лишили гражданства и депортировали в ФРГ. Вернулся он только спустя 20 лет уже в постсоветскую Россию, где смог выступить в Госдуме и обозначить свое видение политического и экономического положения страны.

8 октября 1931 года родился Юлиан Семенович Семенов — русский советский писатель, сценарист и прозаик, публицист, поэт, педагог, журналист, заслуженный деятель искусств РСФСР. С 1955 года начал пробовать себя в журналистике: печатался в "Огоньке", "Правде", "Литературной газете", "Комсомольской правде", "Смене". В 1960—1970 годах много работал за рубежом корреспондентом вышеупомянутых изданий.

По инициативе его дочери, Ольги Семеновой, в 2006 году был создан Культурный фонд Юлиана Семенова с целью сохранения и распространения культурного наследия писателя. Фонд оказывает благотворительную поддержку православным приютам, детским домам и другим детским учреждениям Российской Федерации и детям, нуждающимся в неотложной медицинской помощи.

Американец запатентовал микроволновку

Микроволновая печь, без которой не обходится на сегодняшний день практически ни один человек, празднует свой "день рождения" — в 1945 году американец Перси Спенсер запатентовал это "чудо техники". По одной из легенд, постояв у электронной лампы, генерирующей микроволновое электромагнитное излучение, он обнаружил, что лежавший в его кармане шоколадный батончик растаял. По другой версии, нагрелся бутерброд, положенный на включенный магнетрон. Спенсеру пришла в голову идея создать микроволновку. Первые СВЧ-печи предназначались для армейских столовых и больших ресторанов и представляли собой весьма большие шкафы высотой 175 см и весом 340 кг. Более компактные домашние печки начали производиться с 1955 года, а первую серийную бытовую микроволновку выпустили в Японии в 1962-м.

Ежегодно с 1996 года во вторую пятницу октября отмечают Всемирный день яйца (World Egg Day). Праздник учредила Международная яичная комиссия (International Egg Commission), чтобы "защитить" его от мифов, которые в последнее годы широко распространяют. Яйцам приписывают вредный холестерин, вред их потребления для печени, а еще запугивают шансами подхватить сальмонеллез. Однако многие эксперты все же уверяют, что продукт весьма полезен и питателен. Например, американский ветеран Первой мировой войны, проживший 112 лет, съедал по шесть яиц в день в виде яичницы-болтуньи. А Япония, где можно часто встретить долгожителей, является одним из мировых лидеров по потреблению яиц.