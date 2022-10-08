Брокенский призрак и другие удивительные атмосферные явления

Не так давно российские соцсети взбудоражили фотографии необычного атмосферного явления – жители Москвы и Белгорода наблюдали в темном небе вертикальные полосы света. Многие приняли это за испытание нового оружия, однако метеорологи объяснили, что на фото обычное оптическое атмосферное явление – световые столбы, создающиеся преломлением света не ледяных кристаллах. Вызывать его могут солнце и луна, находящиеся низко над горизонтом, а также другие источники света, например фары машин и прожектора уличного освещения. MIR24.TV вспомнил, какие еще атмосферные явления впечатляют красотой и порой вводят людей в заблуждение.

Фото: Мир24 Мир24

Гало

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На самом деле, световые, или солнечные столбы – это тоже вид гало, оптических явлений в атмосфере, которые характеризуются возникновением вторичного свечения вокруг источника света. Они могут иметь форму столба, кольца, дуги или «алмазной пыли». В древности гало считали дурным предзнаменованием, особенно когда оно сопровождалось ложными солнцами или крестообразной формой. Одно из самых ранних и подробных описаний гало имеется в Лаврентьевской летописи под 1104 годом:

«Стояло солнце в круге, а по середине круга крест, а по середине креста солнце, а вне круга по обе стороны два солнца, а над солнцем вне круга дуга рогами на север; такое же знамение было и в луне, такого же точно вида, в течение трех дней 4, 5 и 6 февраля, днем в солнце, а ночью в луне, три ночи nодряд».

В 1551 году гало с ложными солнцами заставило императора Карла V после длительной осады немецкого Магдебурга оставить город – гало было воспринято как небесное знамение в защиту осажденных. А вот как выглядит наиболее часто наблюдаемое гало – 22-градусный круг.

Шаровая молния

Шаровая молния – до сих пор одно из самых загадочных атмосферных явлений. В научной среде нет единого объяснения возникновения и протекания этого явления. Существует теория, что шаровая молния – это оптическая иллюзия, однако многие свидетельства очевидцев опровергают ее. В 2012 году шаровая молния попала в поле зрения двух спектрометров на Тибетском плато, исследование показало, что ее спектр наполнен линиями железа, кремния и кальция, в то время как в спектре обычной молнии присутствуют в основном линии ионизированного азота.

Самое старое из известных описаний шаровой молнии относится к XII веку. Монах-бенедиктинец Гервасий Кентерберийский сообщал, что 7 июня 1195 года над Темзой неподалеку от Лондона повисло плотное и темное облако. Оно испустило белую светящуюся субстанцию, которая приобрела сферическую форму и стала выглядеть как огненный шар, а затем исчезла в воде. Другой известный случай относится XVII столетию: 21 октября 1638 года во время грозы огромная шаровая молния влетела в сельскую церковь в английском графстве Девон. Огненный шар размером два с половиной метра в поперечнике, двигаясь, разрушал здание, затем разделился на два шара, один из которых вылетел через окно, а второй исчез где-то в церкви. Все это сопровождалось густым дымом и запахом серы, в результате четыре человека погибли и 60 получили ранения. С тех пор шаровую молнию множество раз наблюдали в разных частях света.

Мираж

Про миражи знает каждый человек, который, будучи подростком, штудировал приключенческую литературу. А вот видели это явление далеко не все – наиболее часто оно встречается в пустынях. Вот как А.П. Чехов описывал мираж в повести «Черный монах»:

«Тысячу лет тому назад какой-то монах, одетый в черное, шел по пустыне, где-то в Сирии или Аравии… За несколько миль от того места, где он шел, рыбаки видели другого черного монаха, который медленно двигался по поверхности озера. Этот второй монах был мираж. Теперь забудьте все законы оптики, которых легенда, кажется, не признает, и слушайте дальше. От миража получился другой мираж, потом от другого третий, так что образ черного монаха стал без конца передаваться из одного слоя атмосферы в другой. Его видели то в Африке, то в Испании, то в Индии, то на Дальнем Севере».

В отличие от шаровой молнии, природа миража давно изучена. Это оптическое явление появляется при преломлении потоков света на границе между резко различными по плотности и температуре слоями воздуха. Таким образом, становится видно отражение объекта в атмосфере. Сложносочиненные миражи называют Фата-моргана в честь персонажа английских легенд Феи Морганы. Они являются, когда в нижних слоях атмосферы образуется несколько чередующихся слоев воздуха различной плотности. Перед глазами изумленного путешественника могут вырастать и видоизменяться отражения объектов, находящихся далеко за пределами видимости, это могут быть корабли, воздушные шары, очертания города и отдельных строений – иногда в виде цепи повторяющихся исполинских теней.

Брокенский призрак

Это оптическое явление называют еще горным призраком, потому что наблюдается оно в любой горной местности в условиях тумана или облачности, когда солнце светит из-за альпиниста, смотрящего вниз с хребта или пика. При этом тень может принимать причудливые очертания и даже шевелиться, иногда она кажется огромной. Часто «призрак» окружен светящимися кольцами разного цвета – глорией, которая образуется при отражении солнечного света от облаков, состоящих из капель воды одинакового размера.