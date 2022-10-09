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48 минут назад

Ученые выяснили, через сколько лет звезды могут погаснуть

Ferra.ruиещё 1

Для того, чтобы понять, сколько будет жить отдельная звезда, нужно учесть большое количество показателей. К ним в том числе относятся скорость расхода ей энергии, а также её масса.

Ученые выяснили, через сколько лет звезды могут погаснуть
Фото: Ferra.ruFerra.ru

Согласно науке, продолжительность жизни звезды связана с двумя важными пунктами. Это масса и скорость расхода звездой энергии (то есть ядерного топлива). Также считается, что чем меньше размер звезды, тем дольше она сможет прожить.

Самые большие звёзды умирают уже спустя несколько миллионов лет. А вот звёзды подобные Солнцу способны просуществовать примерно 10 миллиардов лет.

Если сама по себе звезда молода и если её масса меньше 1/10 массы Солнца, то она может прожить несколько сотен миллиардов лет. А это больше, чем время существования Вселенной: сейчас ей возраст - 13,7 млрд лет.

Но при этом понять возраст той или иной звезды сложно. Для этого астрономы измеряют массу, яркость звезды, скорость её перемещения по сравнению с остальными звёздами. После этого они воссоздают всё при помощи компьютерного моделирования.

При взгляде на ночное небо мы по большей части видим звёзды, которые имеют большую массу, чем Солнце, и ярче, чем оно. Поэтому такие звёзды быстро погибают. Многие звёзды, возраст которых больше возраста Солнца, не такие яркие, поэтому увидеть их можно только через телескоп.

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