Ученые выяснили, через сколько лет звезды могут погаснуть

Для того, чтобы понять, сколько будет жить отдельная звезда, нужно учесть большое количество показателей. К ним в том числе относятся скорость расхода ей энергии, а также её масса.

Фото: Ferra.ru Ferra.ru

Согласно науке, продолжительность жизни звезды связана с двумя важными пунктами. Это масса и скорость расхода звездой энергии (то есть ядерного топлива). Также считается, что чем меньше размер звезды, тем дольше она сможет прожить.

Самые большие звёзды умирают уже спустя несколько миллионов лет. А вот звёзды подобные Солнцу способны просуществовать примерно 10 миллиардов лет.

Если сама по себе звезда молода и если её масса меньше 1/10 массы Солнца, то она может прожить несколько сотен миллиардов лет. А это больше, чем время существования Вселенной: сейчас ей возраст - 13,7 млрд лет.

Но при этом понять возраст той или иной звезды сложно. Для этого астрономы измеряют массу, яркость звезды, скорость её перемещения по сравнению с остальными звёздами. После этого они воссоздают всё при помощи компьютерного моделирования.