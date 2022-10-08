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2 часа назад

Кинолог рассказал, как распознать простуду у собаки

Мир24

Распознать простуду у собаки можно по чиханию, выделениям из носа, глаз и ушей и отсутствию аппетита, передает «Мослента» со ссылкой на президента Российской кинологической федерации Владимира Голубева.

Кинолог рассказал, как распознать простуду у собаки
Фото: Unsplash.comUnsplash.com

«Эти симптомы могут возникнуть из-за переохлаждения, но нужно понимать, что их наличие может говорить и о других проблемах со здоровьем питомца. Поэтому очень важно обратиться к ветеринарному врачу, только он сможет поставить точный диагноз», – сказал он.

Голубев также рекомендовал постоянно поддерживать иммунитет питомцев. В этом может помочь сбалансированный рацион, своевременная обработка от паразитов и снижение стрессовых факторов.

Истории,Владимир Голубев,
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