Кинолог рассказал, как распознать простуду у собаки

Распознать простуду у собаки можно по чиханию, выделениям из носа, глаз и ушей и отсутствию аппетита, передает «Мослента» со ссылкой на президента Российской кинологической федерации Владимира Голубева.
«Эти симптомы могут возникнуть из-за переохлаждения, но нужно понимать, что их наличие может говорить и о других проблемах со здоровьем питомца. Поэтому очень важно обратиться к ветеринарному врачу, только он сможет поставить точный диагноз», – сказал он.
Голубев также рекомендовал постоянно поддерживать иммунитет питомцев. В этом может помочь сбалансированный рацион, своевременная обработка от паразитов и снижение стрессовых факторов.