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50 минут назад

Вымерший 80 лет назад таракан был вновь найден в Австралии

Газета.Ru

Большой бескрылый древесный таракан, который вымер 80 лет назад, вновь был обнаружен учеными Мельбурнского и Сиднейского университетов на острове Лорд-Хау в Австралии. Об этом сообщается на сайте Сиднейского университета.

Вымерший 80 лет назад таракан был вновь найден в Австралии
Фото: Газета.RuГазета.Ru

Ученые считали, что насекомое вымерло в результате прибытия на остров крыс в 1918 году. В течение нескольких десятилетий ученые находили разрозненные популяции близких родственников древесного таракана, в ходе работы они обнаружили популяцию, которая сильно отличается от других.

Оказалось, что найденная популяция состояла из считавшихся вымершими насекомых. Теперь биологи хотят изучить среду обитания таракана, их поведение и генетику, и за счет экспериментов узнать больше о том, как им удалось выжить. Ученые предполагают, что главную роль в этом процессе сыграли камни, под которыми тараканы прятались.

Возможно, ученые даже смогут восстановить популяцию вида, так что он снова будет обитать в лесах по всему острову.

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