Вымерший 80 лет назад таракан был вновь найден в Австралии

Большой бескрылый древесный таракан, который вымер 80 лет назад, вновь был обнаружен учеными Мельбурнского и Сиднейского университетов на острове Лорд-Хау в Австралии. Об этом сообщается на сайте Сиднейского университета.

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Ученые считали, что насекомое вымерло в результате прибытия на остров крыс в 1918 году. В течение нескольких десятилетий ученые находили разрозненные популяции близких родственников древесного таракана, в ходе работы они обнаружили популяцию, которая сильно отличается от других.

Оказалось, что найденная популяция состояла из считавшихся вымершими насекомых. Теперь биологи хотят изучить среду обитания таракана, их поведение и генетику, и за счет экспериментов узнать больше о том, как им удалось выжить. Ученые предполагают, что главную роль в этом процессе сыграли камни, под которыми тараканы прятались.