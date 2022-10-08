Почему нельзя защекотать себя: ученые раскрыли "тайну века"

Ученые провели эксперимент, чтобы узнать, почему нельзя защекотать самого себя. О ходе исследования и результатах сообщает Ars Technica со ссылкой на Wired.

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Преобладающее мнение гласит, что смех - это социальное поведение некоторых млекопитающих. Это способ обезоружить других, ослабить социальную напряженность и установить связь. Шимпанзе делают это. Собаки и дельфины тоже. Крысы - обычные субъекты исследований щекотки. Но есть еще много загадок, связанных с щекоткой, будь то крысы или люди. Самая большая из них: почему мы не можем щекотать себя сами.

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Отчасти проблема в том, что трудно собрать объективные данные о том, как люди реагируют на щекотку, и соотнести их с ощущаемой щекоткой. Именно поэтому группа Брехта, руководителя исследовательской группы из Университета Гумбольдта, пригласила 12 человек в исследование, которое - хотя и с небольшим размером выборки - было разработано для наблюдения за явлением.

Собранные его командой кадры помогли бы им понять, что происходит, когда людей щекочут, и что меняется, когда они щекочут себя. В сентябре команда сообщила о наблюдениях за временем реакции, смехом и дыханием, и впервые в исследовании на человеке они показали, что щекотание себя во время щекотки другим человек подавляет чувство щекотки в принципе.

Авторы отмечают, что у всех людей, как правило, одинаковые щекотные места. В детстве мы инстинктивно щекочемся и играем, и хотя с возрастом склонность к игре угасает, мы всегда понимаем этот таинственный язык. Брехт считает, что это форма социальной сигнализации в контексте игровой борьбы: "Вы сигнализируете своим хихиканьем, что можно прикасаться, когда обычно это было бы неуместно".