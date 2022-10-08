Первый советский спецназ: чем он прославился

Сразу после своего прихода к власти большевики столкнулись с необходимостью создания специального отряда, который бы охранял лидеров молодого Советского государства. В связи с этим 24 февраля председатель ВЦИК Яков Свердлов объявил о формировании 1-го автобоевого отряда. Командиром он назначил своего личного водителя, давнего революционера Юлиана Конопко.

Фото: Русская семерка Русская семерка

По данным доктора исторических наук, полковника Андрея Климова, изначально состав отряда был многонациональным. В него входили 14 латышей, 11 русских, 7 поляков, 7 венгров и 1 литовец. Отряд располагал двумя броневиками «Остин», четырьмя грузовиками «Фиат», в кузовах которых были установлены пулеметы «Максим», а также автомобилями и мотоциклами с ручными пулеметами, что давало отряду отличные возможности для маневров.

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Бойцы подразделения охраняли здания ВЦИК и СНК, также они вместе со 2-м Латышским полком следили за безопасностью Смольного в Петрограде и сопровождали руководство страны. Начальник отряда подчинялся непосредственно Свердлову.

В марте 1918 года советское правительство решило переехать из Петрограда в Москву. Именно 1-й автобоевой отряд охранял его во время операции, проходившей в строжайшей секретности. Для переезда использовали два бывших царских поезда, которые ночью пригнали к безлюдной станции «Цветочная». Туда приехали члены правительства, которых охраняли бойцы отряда с помощью своих броневиков. Поезда начали свой путь с погашенными огнями.

Один раз «спецназу» пришлось применить силу. На станции Малая Вишера путь поезду, в котором находились Ленин, Свердлов и другие видные большевики, преградили солдаты-анархисты.

Для спасения руководства РСФСР часовые встали у вагонов, на тормозных площадках и тендерах паровоза. Бойцы автобронеотряда вместе с латышскими стрелками двинулись к станции и быстро окружили здание вокзала.

Анархисты выкатили на перрон пулемет, но красноармейцы в короткой схватке обезвредили противников и не дали им сделать ни единого выстрела. Члены правительства смогли добраться до Москвы, где их продолжили охранять бойцы отряда.

В апреле 1918 года ВЧК начала операцию по разоружению боевых отрядов анархистов. Автобоевой отряд принял в этом активное участие, его бойцы участвовали в ликвидации главного штаба анархистов на Малой Дмитровке в Москве. Историк Андрей Беркутов в своей статье «Создание механизированных формирований войск правопорядка и их деятельность в период становления советской власти» рассказал, что «красноармейцы на колесах» вместе с латышскими стрелками прибыли к главному штабу анархистов в ночь на 12 апреля.

Заговорщики заранее забаррикадировали входы в здание, установили пулеметы в окнах и расставили часовых. Увидев красноармейцев, открыли по ним огонь, в том числе из орудия. Ответа чекистов долго ждать не пришлось: с помощью своего орудия они вначале уничтожили вражескую пушку, а затем разрушили подъезд штаба.

В июле бойцы отряда помогли Советской власти подавить восстание левых эсеров в Москве. Они с боем заняли почтамт и отбили у эсеров броневик, тем самым окончательно похоронив шансы эсеров на успешный исход бунта. Со второй половины 1918 до середины 1919 года «красноармейцы на колесах» активно участвовали в Гражданской войне. Отряд использовали на самых сложных участках фронта или при подавлении наиболее мощных кулацких восстаний.

В марте 1919 года умер Яков Свердлов. После этого по инициативе бойцов подразделение стало носить его имя.

Стоить отметить, что к тому моменту вооружение отряда усилилось колоссально. Количество личного состава доходило до 60 человек и располагало 56 единицами боевой техники, в том числе двумя трофейными танками «Рено». Это позволило ему участвовать в первом танковом параде на Красной площади.

Далее Автобронеотряд воевал за Советскую власть на Южном фронте, где вновь проявил высокий профессионализм и преданность коммунизму. Так, командующий Первой конной армии Семен Буденный отметил в своей книге «Пройденный путь», что в ходе взятия Ростова успеху в бою «очень помогли пулеметчики автоотряда имени Свердлова. Они действовали впереди наших кавалерийских частей, перехватывая отступающие колонны белых и уничтожая их огнем при малейших попытках к сопротивлению».

В конце Гражданской войны формирование подавляло крупное Тамбовское восстание. Там его бойцы вместе с конницей несколько дней преследовали «антоновцев» до реки Сердобы. В ходе боев они убили 5 тысяч повстанцев, а также захватили 10 пулеметов и множество винтовок с патронами. За это 58 бойцов отряда были награждены орденом Красного Знамени.

В середине 1923 года 1-й автобронеотряд реорганизовался в отряд особого назначения (ОСНАЗ), а 17 июня 1924 года на базе отряда была сформирована дивизия особого назначения при коллегии ОГПУ. К тому моменту многие «старики» подразделения, начинавшие службу с первого дня создания отряда, уже покинули ряды Красной Армии и перешли на хозяйственную работу.

Героическое прошлое не спасло бойцов отряда от сталинских репрессий. В 1938 году Юлиана Конопко арестовали. Его признали «японским шпионом» и расстреляли. Только через 33 года Юлиан Конопко был реабилитирован.

В то же время арестовали еще одного бойца отряда, Юлия Марцинка, прошедшего путь от шофера до помощника командира взвода. Но ему повезло больше – через полтора года после ареста Марцинка освободили, после чего он работал водителем в нескольких наркоматах и участвовал в Великой Отечественной войне.