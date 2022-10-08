Т-15: почему в СССР отказались от самой большой торпеды в мире

Этому самодвижущему боевому снаряду была уготована судьба многих опытных образцов советского и российского оружия, которые так и не были приняты на вооружение армии и флота. Из-за недостатков Т-15 пришлось вносить изменения в проект атомной подводной лодки, на которой предполагалось разместить 40-тонную .

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Автор идеи Андрей Сахаров?

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Существует гипотеза, что к разработкам термоядерной торпеды Т-15 имел отношение советский академик Андрей Сахаров, который с конца 40-х годов работал в этой области. Якобы именно он предложил размещать на новейших АПЛ проекта 627 100-мегатонные ядерные заряды. В мемуарах Сахарова есть упоминания о возможных вариантах транспортировки мощных ядерных зарядов, но отсутствуют какие-либо ссылки на его участие в данном проекте.

По воспоминаниям специалиста в области кораблестроения и вооружения ВМФ, испытателя ядерного оружия, кандидата технических наук, вице-адмирала Евгения Шитикова, инициатива создания сверхбольшой торпеды под водородный заряд исходила от широко известного в узких кругах (из-за специфики строго секретной работы) советского конструктора Владимира Алферова, в частности, принимавшего участие в создании первой атомной бомбы.

Для чего ее делали

Как считает военный эксперт, член-корреспондент Российской академии ракетных и артиллерийских наук, капитан первого ранга в запасе Константин Сивков, Т-15, почти 40-тонную прямоидущую торпеду, имевшую ядерный боезаряд, в 40-х – 50-х годах разрабатывали (детали из соображений секретности долго держались в тайне от ВМФ) специально для атак береговых объектов ВМС Америки. Термоядерная торпеда имела длину порядка 24 м и более чем полутораметровый диаметр, калибр Т-15 – 1,55 м, тип энергетики – электрическая, двигатель на аккумуляторных батареях позволял развить скорость до 30 км/ч. Максимальная дистанция поражения этой торпедой, по расчетам конструкторов, – 50 км. Точную ее мощность эксперты не называют, но, исходя из веса, она исчислялась десятками мегатонн.

Параллельно с разработкой Т-15 с 1949 года группа конструктора Владимира Перегудова создавала эскизный и технический проекты атомной подлодки-носителя термоядерной торпеды – это должен быть первый подводный атомоход проекта 627 «Кит» с одним торпедным аппаратом.

Почему отказались от «Царь-Торпеды»

Как писал вице-адмирал Евгений Шитиков, оба проекта «увидели друг друга» только в конце 1953 года, когда эскизный вариант АПЛ был утвержден. Представители ВМФ возражали против размещения такой торпеды на АПЛ, поступило задание на разработку атомного боевого зарядного отделения торпеды подлодки калибра 533 мм, у которой дальность хода была бы выше. С Т-15 конкурировала Т-5 – торпеда с атомным зарядом, массой 2,2 т, длиной 7,9 м.