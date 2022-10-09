Названы фразы, которые могут выдать телефонного мошенника

Новостной фон в последнее время все чаще и не без успеха используют финансовые мошенники, стремящиеся поживиться за счет доверчивых людей, утверждают эксперты.

Фото: Вечерняя Москва Вечерняя Москва

Телефонные мошенники обкатывают на доверчивых горожанах новую схему обмана. Попавшиеся на крючок люди делятся в сети историями о том, как им звонила женщина и представлялась офицером полиции Главного управления Министерства внутренних дел страны.

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Она убеждала своих собеседников в том, что расследует дело о сотрудниках Центрального банка России (ЦБ РФ), которые якобы хотели воспользоваться своим положением и украсть их деньги. Чтобы это предотвратить, «капитан полиции» просила человека назвать ей реквизиты банковской карты и запугивала статьей Уголовного кодекса России о неразглашении данных предварительного расследования.

Эксперт по информационной безопасности Юрий Другач рассказал, что «расследование» от имени полицейского в отношении сотрудников ЦБ РФ — это старая мошенническая схема, только под новым «соусом». Если раньше людям звонили и сообщали, что их средства пытались списать в другом городе, интересуясь, кому они давали данные своей банковской карты и где в последний раз оплачивали ей покупки, то теперь злоумышленники ведут себя несколько иначе.

— К сожалению, утечки из банков и различных сервисов освобождают преступников от поиска целевой аудитории «методом тыка», — сообщил Юрий Другач. — Отфильтровав базу клиентов банка по размеру имеющихся у них средств, злоумышленники формируют список потенциальных жертв обмана из платежеспособной аудитории.

Даже утечка информации с сервисов доставки еды по количеству сделанных заказов дает объективное представление о том, есть ли у человека деньги. А личные данные клиента позволяют легко выйти на него.

Динамика роста обманутых мошенниками россиян не радует. За первый квартал этого года, сообщают специалисты Центробанка России, похитители украли у клиентов кредитно-финансовых организаций 3,3 миллиарда рублей. Это почти на 14 процентов больше, чем в 2021 году. По данным исследовательского центра ИТ-сервиса по поиску работы и подбору персонала, женщины чаще становятся жертвами злоумышленников.

По результатам проведенного с 12 по 27 сентября исследования среди 1600 респондентов, из-за таких мошенников пострадали 16 процентов опрошенных россиян. В частности, 19 процентов опрошенных женщин признались, что клюнули на удочку обманщиков. Среди мужчин этот показатель достиг 14 процентов. Психолог Марсель Сультеев рассказал, почему люди продолжают попадать в ловушки обманщиков.

— Деньги и мысли о них возбуждают во многих людях чувство радости, способствуя выработке в организме таких гормонов счастья, как дофамин, эндорфин и серотонин. Когда мошенники звонят абонентам и предлагают помощь в сохранении их средств, жертвы наивно полагают, что о них действительно заботятся. Выделяемые в этот момент гормоны счастья блокируют критическое мышление, не дают возможность объективно оценить ситуацию, — объясняет психолог.

Каждая новая волна активизации телефонных мошенников, добавил эксперт по информационной безопасности Юрий Другач, приводит к тому, что все большее число жертв обмана оказываются в бедственной ситуации, лишаясь возможности оплатить своевременно ипотеку, кредит, купить необходимые товары.

— А если говорить о последствиях активизации злоумышленников в масштабах страны, то речь идет об утечке миллиардов рублей за рубеж, — добавил Другач. О таких преступлениях необходимо сообщать в полицию и добиваться возбуждения дела, рекомендует эксперт. — Также советую рассказывать о случаях обмана в социальных сетях. Поможет сократить количество жертв обмана и массовое просвещение людей. Но, к сожалению, 5–10 процентов населения всегда будут в группе риска. Потеряв значительную сумму один раз, они, скорее всего, станут жертвой обмана снова.

Конечно, очень важно иметь представление о том, по каким схемам работают финансовые мошенники, но стоит иметь в виду, что схемы эти быстро меняются, жадные до чужих денег мошенники постоянно совершенствуют их.

— Важно понимать, что новостной фон, то есть информация, которую мы ежедневно слышим, о чем читаем в СМИ и интернете, для мошенников становится поводом, позволяющим легче проворачивать преступные схемы, — разъясняет Другач.

Например, в последние дни людям все чаще звонят с предложениями за определенную плату оформить отсрочку от армии, помочь избежать мобилизации, выдать липовые медсправки. Да и в интернете вы найдете массу подобных предложений. Кто бы вам ни позвонил или ни написал, не нужно ничего предпринимать. Необходимо перепроверить информацию.

— Услышали слова «деньги», «пароль», «СМС», сразу прощайтесь с позвонившим! Потом зайдите на официальный сайт организации, сотрудником которой вам представились, позвоните и уточните, действительно ли вам звонил их сотрудник.