Историк вспомнил очереди за дефицитными товарами в ЦУМе

Историю центрального столичного универмага в советское время раскрыл «Мосленте» журналист и историк Валерий Бурт. В 1922 году нынешний Центральный универсальный магазин (ЦУМ) стал «Моспромторгом», а современное название получил только в 1933 году.

Фото: Мослента Мослента

В 1926 году в газете «Правда» была приведена статистика посещения универмага. По некоторым данным, за месяц в ЦУМе бывало около миллиона посетителей.

«Товаров было уже достаточно, правда, часто невысокого качества. Впрочем, народ был простой и сметал с прилавка любой дефицит», — отметил Бурт.

В позднем СССР в ЦУМе периодически возникало столпотворение. В универмаге иногда появлялись импортные изделия — югославская обувь, французские духи и другие желанные советскими людьми товары. За ними выстраивались длинные очереди.

Сейчас обстановка в ЦУМе изменилась, отметил историк. «Товаров много, на любой вкус, покупателей тоже хватает, но, конечно, о былом ажиотаже нет и речи. И это понятно — сейчас время торгового изобилия, и вкус у покупателей изощренный», — заключил он.