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1 час назад

Как пройдет коронация Карла III

Super.ru

Как сообщает Daily Mail, церемония, которая состоится в Вестминстерском аббатстве в следующем году, будет короче, чем 4-часовая коронация Елизаветы II, и продлится чуть более часа. Важную роль в планировании торжества сыграет принц Уильям. Список гостей, вероятно, будет сокращен с 8000 до 2000 человек — приглашения не дождутся сотни аристократов и членов парламента. Обсуждается и более расслабленный дресс-код с вечерними платьями и костюмами вместо церемониальных мантий. То же касается и самого короля: он не последует примеру матери, которая во время своей коронации в 1953 году меняла наряд несколько раз. Древние ритуалы будут сокращены ради экономии времени, а язык церемонии адаптирован, чтобы быть понятным более современной аудитории.

Как пройдет коронация Карла III
Фото: Super.ruSuper.ru

По информации издания, все эти изменения связаны с желанием Карла, чтобы его коронация «задала тон современной монархии, сохранив некоторую помпезность и величие, которые ошеломили мир во время прощания с королевой и ее похорон». Ну что ж, уже предвкушаем новый сезон сериала «Корона» про модернизированную монархию.

Истории,Елизавета II,принц Уильям,
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