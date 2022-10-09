Как пройдет коронация Карла III

Как сообщает Daily Mail, церемония, которая состоится в Вестминстерском аббатстве в следующем году, будет короче, чем 4-часовая коронация Елизаветы II, и продлится чуть более часа. Важную роль в планировании торжества сыграет принц Уильям. Список гостей, вероятно, будет сокращен с 8000 до 2000 человек — приглашения не дождутся сотни аристократов и членов парламента. Обсуждается и более расслабленный дресс-код с вечерними платьями и костюмами вместо церемониальных мантий. То же касается и самого короля: он не последует примеру матери, которая во время своей коронации в 1953 году меняла наряд несколько раз. Древние ритуалы будут сокращены ради экономии времени, а язык церемонии адаптирован, чтобы быть понятным более современной аудитории.