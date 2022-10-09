Что положено нашедшему клад

Все в детстве мечтают найти клад, но удача улыбается лишь немногим. И тут встает вопрос: что из найденного можно оставить себе, а что придется передать государству? В этом разбиралась «Парламентская газета».

Фото: Парламентская газета Парламентская газета

Искать лучше у своих

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Что считать кладом, можно прочесть в 233-й статье Гражданского кодекса. Признаков не так уж и много — предмет должен быть зарыт в земле или намеренно спрятан, а также быть ничьим, но обязательно ценным.

Последний критерий, правда, закон не объясняет. Но на практике речь обычно идет о деньгах, произведениях искусства, ювелирных украшениях, драгоценных камнях, предметах старины. С последними как раз и возникают вопросы. Определить историческую и культурную ценность документов, рукописей, посуды или предметов интерьера сможет только профессиональный эксперт.

Если же кто-то обронил золотую сережку на улице, то кладом она не становится. Нельзя к нему отнести и предметы, имеющие субъективную ценность только для конкретного человека.

Клад можно найти как в доставшейся от бабушки квартире или даче, так и у соседей, или и вовсе в лесу. В зависимости от этого определяется, кому достанутся ценности.

Все найденное дома остается у его владельца. Если же сундук с сокровищами выкопали на соседнем огороде, то его судьба зависит от договоренности с собственником участка. Если она была, ценности делятся пополам, если нет — весь клад принадлежит владельцу огорода.

Это мне, это тебе

Что бы ни повезло найти счастливчикам, они могут оставить это себе. Исключение только одно — культурные ценности надо сдать государству. К ним могут относиться старые предметы быта, картины, скульптуры, статуэтки, ювелирные изделия, произведения прикладного искусства.

Но кладоискатель внакладе не останется — ему выплатят 50 процентов стоимости клада. И это точно лучше, чем самому искать каналы сбыта или соваться на черный рынок предметов искусства. К тому же попытки продать свои находки наверняка привлекут внимание не только коллекционеров, но и полиции.

Правда, закон не устанавливает ответственность за сокрытие клада. Но если у правоохранителей возникнут подозрения, что человек присвоил найденную культурную ценность, ее изымут через суд, причем никакого вознаграждения уже не выплатят. Так, двое жителей Курской области нашли монеты XVII-XVIII веков и решили это скрыть. Однако их задержали при досмотре на железнодорожной станции, клад изъяли, а в выплате компенсации правомерно отказали.

Зато их земляк, который добровольно сдал в полицию 260 монет царской чеканки, получил в качестве благодарности от государства более двух миллионов рублей.

В поисках клада, кстати, важно не переусердствовать: если установят, что копатель повредил или уничтожил культурный слой, то есть исторические следы существования человека и различные археологические предметы, его могут даже посадить: статья 243.2 Уголовного кодекса грозит штрафом до 500 тысяч рублей, годом исправительных работ или лишением свободы на два года. Если преступник использовал металлоискатель, штраф вырастет в два раза, а срок — в три. Однако это распространяется только на тех, кто целенаправленно искал древности, а не наткнулся на них случайно.

Кстати, в советское время за утаивание клада или попытку его продать можно было лишиться жизни. Злостных нарушителей обвиняли в хищении социалистической собственности, а за это грозил большой срок и даже расстрел. Поэтому кладоискатели от греха подальше сдавали ценности государству, хотя в то время получали всего 25 процентов от их стоимости.

Ценность лучше проверить

Чтобы не стать невольным нарушителем закона, клад следует отнести в музей на предварительную экспертизу. Тем более если в нем есть предметы, имеющие потенциальную культурную ценность. Правда, сделать это получится не везде. Так, заместитель заведующего отделом нумизматики Музея изобразительных искусств имени Пушкина Наталья Смирнова рассказала «Парламентской газете», что они этим не занимаются — оценивают только те монетные клады, которые собираются закупить.

«При этом в хранении нумизматики нет ценностей, поступивших из кладов, за исключением сосудов или их фрагментов, обычно из керамики, имеющих непосредственное отношение к захоронению кладов», — отметила Смирнова.

А вот Центральный музей древнерусской культуры и искусства имени Андрея Рублева готов принимать находки на экспертизу, но только если они относятся к церковному искусству — иконы, кресты, складни, рукописные и старопечатные книги. Стоит такая консультация 4800 рублей, но дважды в год — на Ночь музеев в мае и Ночь искусств в ноябре оценивать готовы бесплатно, рассказали «Парламентской газете» в музее.

Если эксперты скажут, что клад представляет художественную ценность, или не смогут дать однозначный ответ, сокровища придется отнести в полицию. Там опишут предметы, зафиксируют место и обстоятельства находки, а также факт их добровольной сдачи. При этом важно получить подтверждение, что ценности были найдены конкретным человеком.

Затем клад передадут на экспертизу, чтобы точно оценить его значимость и стоимость. Если специалисты решат, что находку нужно передать государству, кладоискателю выплатят причитающееся вознаграждение. Однако сроки, за которые это нужно сделать, законодательно не установлены.

Ювелирки в музеях больше не станет

Чаще всего старинные изделия, ценность которых признали эксперты, отправляют в музеи или религиозные организации. Однако в сентябре Госдума приняла в первом чтении правительственный законопроект, меняющий эти правила, если речь идет о драгоценностях.

Изменения вносят в статью 6 Федерального закона «О драгоценных металлах и драгоценных камнях». По ним не только клады, состоящие из драгметаллов и драгоценных камней, но и ювелирные изделия должны поступать в Гохран.

Стоимость древностей тоже будет определять Гохран по расценкам на драгметаллы и драгоценные камни, установленным Минфином. Затем из казны выдадут деньги добросовестному кладоискателю. Но для этого человек должен будет сам обратиться в Минфин с заявлением.