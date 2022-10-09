Кинолог назвал причины разрушения отношений между хозяином и собакой

Чтобы сблизиться с собакой, важно соблюдать ее личные границы, быть последовательным и отказаться от физических наказаний, рассказал президент Российской кинологической федерации (РКФ) Владимир Голубев. Причины разрушения отношений между хозяином и питомцем он назвал в беседе с РИА Новости.

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По словам Голубева, отношения с собакой можно испортить, если не поощрять животное. Чтобы питомец понимал, когда его поведение оценивается положительно, нужно хвалить и поощрять его за правильные действия, одобрять и выражать ласку, указал кинолог. Если быть только недовольным поведением питомца и не показывать ему, что приемлемо, то он запутается, будет испытывать стресс и может потерять доверие к хозяину, не понимая, как себя вести в той или иной ситуации, предупредил Голубев.

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С первого дня нахождения собаки в доме, продолжил кинолог, нужно определить правила, никогда их не нарушать и не менять в зависимости от настроения хозяина. «Наверняка вам сложно сблизиться с человеком, от которого не знаешь, что ожидать. Собака чувствует то же самое, когда живет с непредсказуемым хозяином. Представьте, какой стресс испытывали бы вы, если бы не знали, что ждать от своего начальника: сегодня он вас хвалит за то, что вы пришли на работу вовремя, а завтра он в ярости, от того, что вы пришли без опоздания», — привел пример он, указав, что аналогичные эмоции испытывает собака, когда ей в один день запрещают заходить на кухню, а потом разрешают.

Если применять физическое наказание, по словам Голубева, то можно также потерять доверие питомца — животное станет пугливым, нервным, может начать проявлять агрессию по отношению к хозяину. К этому, добавил кинолог, приводят и угрозы, крики и замахивания, а также принуждение к чему-либо. Вместо этого, уточнил специалист, нужно понятно и последовательно объяснять собаке, что от нее требуется, с помощью поощрения.

Важным Голубев считает и соблюдение личных границ и желаний питомца — не нужно мешать псу, который ушел отдохнуть к себе на лежанку, насильно показывать его гостям, если он прячется. Также не стоит беспокоить питомца во время приема пищи или когда он занят со своим потомством, заключил Голубев.