Кинолог назвал причины разрушения отношений между хозяином и собакой

Чтобы сблизиться с собакой, важно соблюдать ее личные границы, быть последовательным и отказаться от физических наказаний, рассказал президент Российской кинологической федерации (РКФ) Владимир Голубев. Причины разрушения отношений между хозяином и питомцем он назвал в беседе с РИА Новости.
По словам Голубева, отношения с собакой можно испортить, если не поощрять животное. Чтобы питомец понимал, когда его поведение оценивается положительно, нужно хвалить и поощрять его за правильные действия, одобрять и выражать ласку, указал кинолог. Если быть только недовольным поведением питомца и не показывать ему, что приемлемо, то он запутается, будет испытывать стресс и может потерять доверие к хозяину, не понимая, как себя вести в той или иной ситуации, предупредил Голубев.
С первого дня нахождения собаки в доме, продолжил кинолог, нужно определить правила, никогда их не нарушать и не менять в зависимости от настроения хозяина. «Наверняка вам сложно сблизиться с человеком, от которого не знаешь, что ожидать. Собака чувствует то же самое, когда живет с непредсказуемым хозяином. Представьте, какой стресс испытывали бы вы, если бы не знали, что ждать от своего начальника: сегодня он вас хвалит за то, что вы пришли на работу вовремя, а завтра он в ярости, от того, что вы пришли без опоздания», — привел пример он, указав, что аналогичные эмоции испытывает собака, когда ей в один день запрещают заходить на кухню, а потом разрешают.
Если применять физическое наказание, по словам Голубева, то можно также потерять доверие питомца — животное станет пугливым, нервным, может начать проявлять агрессию по отношению к хозяину. К этому, добавил кинолог, приводят и угрозы, крики и замахивания, а также принуждение к чему-либо. Вместо этого, уточнил специалист, нужно понятно и последовательно объяснять собаке, что от нее требуется, с помощью поощрения.
Важным Голубев считает и соблюдение личных границ и желаний питомца — не нужно мешать псу, который ушел отдохнуть к себе на лежанку, насильно показывать его гостям, если он прячется. Также не стоит беспокоить питомца во время приема пищи или когда он занят со своим потомством, заключил Голубев.
Ранее сообщалось, что 22-летняя Элли Бич из графства Бакингемшир, Великобритания, разрешила своей собаке есть за обеденным столом, поскольку та отказывалась от миски. По ее словам, собака никогда не лезет в чужие тарелки и спрыгивает со стула, как только заканчивает трапезу.