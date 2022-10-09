На самом ли деле ничего не может вырасти на месте костра

– В наших условиях использовать большое количество золы для посадки неприемлемо – она подщелачивает почву. А так как она после костра остается, то на этом месте потом плохо растет любое дерево или саженец. Можно заметить, что на гарях долго не растет даже трава. И пока почва не вымоется осадками – дождями и снегом, там толком ничего не будет расти, даже если туда добавить навоз, – объясняет главный агроном областного общества садоводов Татьяна Орлова.