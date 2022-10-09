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59 минут назад

На самом ли деле ничего не сможет вырасти на месте, где был костер

Крестьянская жизньиещё 1

Правда ли, что на месте, где разводят любой костер, потом ничего не растет, даже если удобряют почву? Ответ найдете в материале «Крестьянской жизни.ру».

На самом ли деле ничего не может вырасти на месте костра
Фото: Крестьянская жизньКрестьянская жизнь

Когда сгорает костер, на этом месте остается зола. Зола – не всегда благо.

– В наших условиях использовать большое количество золы для посадки неприемлемо – она подщелачивает почву. А так как она после костра остается, то на этом месте потом плохо растет любое дерево или саженец. Можно заметить, что на гарях долго не растет даже трава. И пока почва не вымоется осадками – дождями и снегом, там толком ничего не будет расти, даже если туда добавить навоз, – объясняет главный агроном областного общества садоводов Татьяна Орлова.

Истории,Татьяна Орлова,
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