Блогерша рассказала о хамстве продавщицы из-за веса

Блогерша Адель Петропулос рассказала подписчикам, как столкнулась с хамским отношением продавщицы, отказавшейся подбирать для нее платье нужного размера в магазине одежды. Соответствующее видео она опубликовала в своем TikTok-аккаунте.

Фото: Lenta.ru Lenta.ru

Согласно информации в ролике, девушка примерила платье в магазине известного французско-австралийского бренда Kookai. Наряд оказался ей мал, поэтому блогерша попросила консультанта принести ей вещь большего размера.

«Она [продавщица] осмотрела меня с ног до головы и сказала: "Милая, у нас нет таких больших размеров"», — пожаловалась Петрополус.

Реплика продавца возмутила девушку.

«Я ответила, что одежда предназначена для покупателей, а не наоборот, и сотрудники магазина должны уважать клиентов и понимать эту концепцию», — поделилась блогерша.

После публикации видео девушка получила сообщение с извинениями от представителей бренда.

Несмотря на произошедшее, Петрополус не хочет, чтобы продавца уволили.

«Независимо от того, как со мной обращались, я никогда не пожелаю консультанту потерять из-за меня работу», — заключила она.