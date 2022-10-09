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1 час назад

Блогерша рассказала о хамстве продавщицы на ее просьбу о платье большего размера

Lenta.ru

Блогерша Адель Петропулос рассказала подписчикам, как столкнулась с хамским отношением продавщицы, отказавшейся подбирать для нее платье нужного размера в магазине одежды. Соответствующее видео она опубликовала в своем TikTok-аккаунте.

Блогерша рассказала о хамстве продавщицы из-за веса
Фото: Lenta.ruLenta.ru

Согласно информации в ролике, девушка примерила платье в магазине известного французско-австралийского бренда Kookai. Наряд оказался ей мал, поэтому блогерша попросила консультанта принести ей вещь большего размера.

«Она [продавщица] осмотрела меня с ног до головы и сказала: "Милая, у нас нет таких больших размеров"», — пожаловалась Петрополус.

Реплика продавца возмутила девушку.

«Я ответила, что одежда предназначена для покупателей, а не наоборот, и сотрудники магазина должны уважать клиентов и понимать эту концепцию», — поделилась блогерша.

После публикации видео девушка получила сообщение с извинениями от представителей бренда.

Несмотря на произошедшее, Петрополус не хочет, чтобы продавца уволили.

«Независимо от того, как со мной обращались, я никогда не пожелаю консультанту потерять из-за меня работу», — заключила она.

В сентябре полная девушка Спано ушла из магазина одежды в слезах после упрека продавца в полноте. По ее словам, сотрудница магазина в грубой форме отказала ей в вещи большого размера и заявила, что в бутике не представлены подобные предметы гардероба.

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