Почему в СССР в новых домах ставили чугунные, а не стальные ванны

Во времена СССР массово строили новые дома. По большей части это были «хрущевки», которые должны были прослужить не больше 30 лет. После этого считалось, что жильё будет заменено новым. Но почему тогда в новостройках устанавливали дорогие чугунные ванны, а не более дешёвые стальные?

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Одна из особенностей «хрущёвок» - это наличие в них чугунной ванны. Строились в советские времена дома надолго, поэтому и ставить в них старались более дорогие и надёжные ванны. Стальная ванна сама по себе более хрупкая, и срок «жизни» у неё меньше, чем у чугунной. Однако также стальной вариант ванны обладает двумя значительными достоинствами: это стоимость и вес. Минусов у неё при этом гораздо больше: сильный шум при наборе воды, возможность деформации из-за веса человека и появления сколов.

Чугунную ванну можно назвать полной противоположностью стальной. Она куда тяжелее, но также не скалывается. А ещё в ней вода остывает дольше, чем в стальной. Так как достоинств у неё было больше, именно её предпочитали ставить во времена СССР в народных «бесплатных» квартирах.