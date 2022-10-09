Визит Брежнева к Ванге: что провидица сказала «вождю» СССР

По некоторым данным, Леонид Брежнев, как и многие другие партийные чиновники, навещал известную провидицу Вангу. Но та беседовать с генсеком не стала. Скорее всего, причиной того, что разговор не состоялся, был вопрос, который Брежнев задал Ванге.

Фото: Русская семерка Русская семерка

Все началось с Джуны

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Эта история началась с Джуны Двиташвили, которая в свое время пользовалась большой популярностью среди высших партийцев СССР. Так, ее услугами пользовался заместитель Председателя Совета Министров Николай Байбаков для лечения своей жены. Именно Байбаков перевез Джуну в Москву и устроил на работу в поликлинику Госплана. Тогда пациентами целительницы стали артист Аркадий Райкин и писатель Ираклий Андроников. Они и прислали письмо Леониду Брежневу, в котором рекомендовали больному генсеку обратиться к Джуне. По словам врача Евгения Чазова, Брежнев пришел к нему за советом и после беседы заявил, что Джуна ему не нужна.

Однако существует и другая версия произошедших событий. Например, Леонид Млечин в своей книге «Брежнев», пишет о том, что, Брежнев, получив письмо, позвонил Байбакову, который и поведал главе КПСС об успехах Джуны. По мнению Млечина, произошло это еще до того, как Давиташвили получила официальный статус жительницы столицы. Она занималась лечением чиновников в Тбилиси, но в 1980 году приехала в Москву по приглашению Байбакова. После разговора с Байбаковым Леонид Ильич распорядился прописать Джуну в Москве, а также исследовать ее метод бесконтактного массажа в Академии медицинских наук.

«Узнаешь меня?»

Джуна Давиташвили, якобы тайно лечившая Леонида Брежнева в Кремле, и стала инициатором поездки Генерального секретаря в Болгарию, к слепой ясновидящей Вангелии Гуштеровой, которую все называли просто Вангой. Стоит отметить, что с Вангой вплоть до ее смерти в 1996 году «консультировались» многие известные писатели, артисты, политики.

Джуна вспоминала:

«По роду своей деятельности я общалась со многими правительственными чинами. И они действительно мне рассказывали, что были у Ванги и ее предсказания исполнились. Я тоже с ней встречалась, и Ванга мне говорила, что я добьюсь всего, чего хочу, но через 19 лет произойдет страшное несчастье. В 1982 году погиб мой единственный сын».

Тогда, когда Леонид Брежнев отправился к Ванге, сын Джуны был еще жив. Если верить Инне Свеченовской, автору книги «Ванга», еще с порога Брежнев высокомерно и даже с какой-то насмешкой спросил слепую Вангу: «Узнаешь меня?». Та отозвалась: «Большой начальник».

После такого «приветствия» разговор между Вангой и Брежневым не заладился. Возможно, провидица обиделась на вопрос генсека, а, может быть, относилась к «большим начальникам» с некоторой неприязнью. Беседа на этом и закончилась, после чего Леонид Ильич покинул дом Ванги. Правда, есть мнение, что Ванга все же уделила время Брежневу, но разговор не продлился и двух минут.

Миф или правда

По понятным причинам, никаких достоверных доказательств того, что Леонид Брежнев действительно навещал Вангу, не существует. Евгений Чазов утверждал, что никто из государственных лидеров никогда не прибегал к помощи целителей и экстрасенсов. Тем не менее Чазов, вспоминая ту же Джуну, приводит несколько противоречивых фактов. К примеру, по свидетельству кремлевского врача, Брежнев после беседы с Чазовым почему-то сказал: «Позвоню Буренкову (в то время министр здравоохранения СССР), пусть медики разберутся».

Зачем генсеку, который не увлекался ничем подобным, вдруг понадобилась проверка Джуны медиками? Проверка, как писал Чазов, была организована в Институте неврологии и закончилась безрезультатно. При упоминании об этом в своих мемуарах Евгений Иванович использует слово «кажется».