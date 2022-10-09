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58 минут назад

Раскрыт секрет способности воскового червя поедать пластик

Naukatv.ru

Молекулярные биологи выяснили, каким образом восковому червю удается поедать полиэтилен, сообщает Science Alert.

Раскрыт секрет способности воскового червя поедать пластик
Фото: Naukatv.ruNaukatv.ru

Полиэтилен — один из самых популярных в мире видов пластика. Его используют везде — от контейнеров для пищевых продуктов до сумок для покупок. К сожалению, прочность полиэтилена делает его стойким загрязнителем — полимер необходимо обрабатывать высокими температурами, чтобы запустить процесс разложения.

Слюна воскового червя содержит ферменты, которые могут воздействовать на необработанный полиэтилен. Молекулярный биолог и пчеловод-любитель Федерика Бертоккини несколько лет назад случайно обнаружила, что восковые черви обладают способностью разлагать пластик.

После этого случайного открытия Бертоккини вместе с коллегами приступили к анализу слюны воскового червя. Исследователи использовали два метода: гель-проникающую хроматографию и газовую хроматографию-масс-спектрометрию. Выяснилось, что слюна действительно разорвала длинные углеводородные цепи полиэтилена на маленькие окисленные цепи.

Затем ученые использовали протеомный анализ, чтобы идентифицировать «горстку ферментов» в слюне, два из которых окисляют полиэтилен. Исследователи назвали эти ферменты «Деметра» и «Церера» в честь древнегреческих и римских богинь земледелия.

«Насколько нам известно, эти полиэтиленазы являются первыми ферментами, способными производить такие модификации на полиэтиленовой пленке при комнатной температуре и за очень короткое время», — отмечают молекулярные биологи.

В теории ферменты можно смешивать с водой и выливать на пластик на перерабатывающих отходы предприятиях, сказала Бертоккини. Это можно делать в местах, где нет заводов по переработке, или даже дома.

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