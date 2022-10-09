Раскрыт секрет способности воскового червя поедать пластик

Молекулярные биологи выяснили, каким образом восковому червю удается поедать полиэтилен, сообщает Science Alert.

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Полиэтилен — один из самых популярных в мире видов пластика. Его используют везде — от контейнеров для пищевых продуктов до сумок для покупок. К сожалению, прочность полиэтилена делает его стойким загрязнителем — полимер необходимо обрабатывать высокими температурами, чтобы запустить процесс разложения.

Слюна воскового червя содержит ферменты, которые могут воздействовать на необработанный полиэтилен. Молекулярный биолог и пчеловод-любитель Федерика Бертоккини несколько лет назад случайно обнаружила, что восковые черви обладают способностью разлагать пластик.

После этого случайного открытия Бертоккини вместе с коллегами приступили к анализу слюны воскового червя. Исследователи использовали два метода: гель-проникающую хроматографию и газовую хроматографию-масс-спектрометрию. Выяснилось, что слюна действительно разорвала длинные углеводородные цепи полиэтилена на маленькие окисленные цепи.

Затем ученые использовали протеомный анализ, чтобы идентифицировать «горстку ферментов» в слюне, два из которых окисляют полиэтилен. Исследователи назвали эти ферменты «Деметра» и «Церера» в честь древнегреческих и римских богинь земледелия.

«Насколько нам известно, эти полиэтиленазы являются первыми ферментами, способными производить такие модификации на полиэтиленовой пленке при комнатной температуре и за очень короткое время», — отмечают молекулярные биологи.