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2 часа назад

Дочь заглянула в телефон умершей матери и сделала открытие

Lenta.ru

Пользовательница Reddit под ником u/SunImpressive3564 поделилась историей о том, как она сделала неожиданное открытие после того, как заглянула в телефон умершей матери. По словам рассказчицы, в памяти устройства она обнаружила видео, которое та сделала за несколько дней до смерти.

Дочь заглянула в телефон умершей матери и сделала открытие
Фото: Lenta.ruLenta.ru

«Моя мать ушла из жизни восемь дней назад. У нее были проблемы со здоровьем, но все равно ее смерть стала для меня неожиданностью. Последние несколько недель она неважно себя чувствовала и выглядела опухшей», — написала авторша поста.

Через несколько дней после смерти матери дочь взяла ее телефон и нашла в нем видео, записанное на концерте британского певца Элтона Джона. Как уточнила рассказчица, ее мать сходила на мероприятие с подругой незадолго до своей смерти. В ролике женщина плакала и, обращаясь к артисту, говорила: «Я люблю тебя».

«Посмотрев это видео, я поняла, что моя мать знала, что она умирает. Я пытаюсь понять, почему она так и не попрощалась со мной. Не позволила мне сказать, как сильно я люблю ее. Может быть, она бы просто не выдержала этого. Теперь я все время представляю то видео, где моя любимая мать плачет», — добавила пользовательница.

В комментариях пользователи выразили соболезнования рассказчице. «Терять родителей очень тяжело. Вам будет больно очень долгое время, как минимум год понадобится для того, чтобы вы снова чувствовали себя нормально. Вы любили ее, она любила вас. Эта любовь никогда не умрет, она будет с вами всю жизнь», — поддержал ее один из читателей.

Истории,Элтон Джон,
1
2 часа назад

Дочь заглянула в телефон умершей матери и сделала открытие

Lenta.ru

Пользовательница Reddit под ником u/SunImpressive3564 поделилась историей о том, как она сделала неожиданное открытие после того, как заглянула в телефон умершей матери. По словам рассказчицы, в памяти устройства она обнаружила видео, которое та сделала за несколько дней до смерти.

Дочь заглянула в телефон умершей матери и сделала открытие
Фото: Lenta.ruLenta.ru

«Моя мать ушла из жизни восемь дней назад. У нее были проблемы со здоровьем, но все равно ее смерть стала для меня неожиданностью. Последние несколько недель она неважно себя чувствовала и выглядела опухшей», — написала авторша поста.

Через несколько дней после смерти матери дочь взяла ее телефон и нашла в нем видео, записанное на концерте британского певца Элтона Джона. Как уточнила рассказчица, ее мать сходила на мероприятие с подругой незадолго до своей смерти. В ролике женщина плакала и, обращаясь к артисту, говорила: «Я люблю тебя».

«Посмотрев это видео, я поняла, что моя мать знала, что она умирает. Я пытаюсь понять, почему она так и не попрощалась со мной. Не позволила мне сказать, как сильно я люблю ее. Может быть, она бы просто не выдержала этого. Теперь я все время представляю то видео, где моя любимая мать плачет», — добавила пользовательница.

В комментариях пользователи выразили соболезнования рассказчице. «Терять родителей очень тяжело. Вам будет больно очень долгое время, как минимум год понадобится для того, чтобы вы снова чувствовали себя нормально. Вы любили ее, она любила вас. Эта любовь никогда не умрет, она будет с вами всю жизнь», — поддержал ее один из читателей.

Истории,Элтон Джон,
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