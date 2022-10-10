Дочь заглянула в телефон умершей матери и сделала открытие

«Посмотрев это видео, я поняла, что моя мать знала, что она умирает. Я пытаюсь понять, почему она так и не попрощалась со мной. Не позволила мне сказать, как сильно я люблю ее. Может быть, она бы просто не выдержала этого. Теперь я все время представляю то видео, где моя любимая мать плачет», — добавила пользовательница.