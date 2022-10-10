Женщина едва не потеряла билет с выигрышем в миллионы рублей

60-летняя Жаклин Ли из американского города Ропер, штат Северная Каролина, едва не выбросила лотерейный билет с выигрышем, составлявшим 200 тысяч долларов (12,3 миллиона рублей). Об этом сообщает информационное агентство UPI.

Фото: Lenta.ru Lenta.ru

Когда женщина стерла с билета моментальной лотереи защитный слой, она сначала не заметила надпись, сообщавшую о выигрыше.

«Я уже собиралась выбросить его. Но потом решила посмотреть на него снова и поняла, что выиграла», — говорит Ли.