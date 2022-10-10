Женщина едва не потеряла билет с выигрышем в миллионы рублей

60-летняя Жаклин Ли из американского города Ропер, штат Северная Каролина, едва не выбросила лотерейный билет с выигрышем, составлявшим 200 тысяч долларов (12,3 миллиона рублей). Об этом сообщает информационное агентство UPI.
Когда женщина стерла с билета моментальной лотереи защитный слой, она сначала не заметила надпись, сообщавшую о выигрыше.
«Я уже собиралась выбросить его. Но потом решила посмотреть на него снова и поняла, что выиграла», — говорит Ли.
Американка собирается использовать полученные деньги для выплаты долгов и кредита за автомобиль. «Я никогда раньше не выигрывала ничего подобного. Это благословение», — утверждает она.