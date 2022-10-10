Кладоискатель нашел 380 монет из серебра и золота

В Великобритании кладоискатель-любитель нашел 380 старинных монет. Об этом сообщает The Sun.

Фото: Lenta.ru Lenta.ru

27-летний инженер Джон Рэндл занялся поиском сокровищ после того, как купил металлоискатель. Первая попытка найти клад закончилась неудачей: он откопал лишь несколько ржавых гвоздей и нож для масла.

Во второй раз кладоискателю повезло больше, и он обнаружил горшок с монетами, спрятанный во времена Английской революции.

«Это монеты из чистого серебра и одна из золота. Подумать только, никто не прикасался к ним 400 лет!» — рассказал Рэндл.