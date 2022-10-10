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43 минуты назад

Кладоискатель нашел 380 монет из серебра и золота

Lenta.ruиещё 1

В Великобритании кладоискатель-любитель нашел 380 старинных монет. Об этом сообщает The Sun.

Кладоискатель нашел 380 монет из серебра и золота
Фото: Lenta.ruLenta.ru

27-летний инженер Джон Рэндл занялся поиском сокровищ после того, как купил металлоискатель. Первая попытка найти клад закончилась неудачей: он откопал лишь несколько ржавых гвоздей и нож для масла.

Во второй раз кладоискателю повезло больше, и он обнаружил горшок с монетами, спрятанный во времена Английской революции.

«Это монеты из чистого серебра и одна из золота. Подумать только, никто не прикасался к ним 400 лет!» — рассказал Рэндл.

Инженер передал монету коронеру, который решит, как поступить с монетами — экспонировать их в музее или продать, и какое вознаграждение назначить Рэндлу.

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