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18 минут назад

Кот Мостик: хранитель Крымского моста, блогер и бренд

РИА "ФедералПресс"

Кота называют живым талисманом моста, у животного есть несколько аккаунтов в соцсетях. Рассказываем, откуда он появился, и почему его любят в России.

Кот Мостик: хранитель Крымского моста, блогер и бренд
Фото: РИА "ФедералПресс"РИА "ФедералПресс"

Откуда взялся кот Мостик

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Аккаунты кота в соцсетях появились в 2015 году, когда начались подготовительные работы на месте будущего Крымского моста. Тогда же была опубликована и легенда: котенок прибился к группе рабочих, и его решили оставить на стройке. Бело-рыжего котенка с зелеными глазами ожидаемо назвали Мостик. День рождения тоже выбрали символичный – 29 ноября, неофициальный День мостов.

Аккаунты Мостика достаточно быстро набрали подписчиков. Пользователям от лица кота рассказывали, как продвигается строительство Крымского моста. Есть и кадры, где Мостик следит за работами в мини-каске и рабочем жилете.

Чем прославился кот Мостик

Кот следил за каждым этапом строительства Крымского моста. В развлекательной манере с аккаунта Мостика рассказывали, например, как утверждают проекты, какие материалы используют на мосту. В 2018 году одним из первых сообщил и готовности моста – в мае по трассе запустили движение легковых автомобилей и автобусов. В соцсетях шутили, что Мостик с инспекцией на день «обогнал» Владимира Путина, который, по слухам, надеялся пересечь мост первым.

После официального открытия Мостик остался на объекте, чтобы следить за запуском железнодорожной части переправы. В декабре 2019 года кот-блогер «оценил» железнодорожное полотно, которое еще только готовилось к приему первых поездов. А в день запуска кота-блогера заметили на мосту рядом с президентом Путиным.

Где кот сейчас

От лица кота в соцсетях сейчас ведут несколько аккаунтов, на каждом достаточно много подписчиков. Более 21,8 тысячи человек читают о жизни животного во «ВКонтакте», 6,1 тысячи – в Telegram. У Мостика также есть блог на Дзене с кулинарными рецептами, ветеринарными советами и историями про Крым. На него подписаны 3,3 тысячи человек.

Авторы блогов рассказывают, что с 2020 года кот «переехал» с Крымского моста в Симферополь. Вместо Мостика на переправе остался новый персонаж – чайка Валера.

Новое «место работы» Мостика, по легенде, – крымская редакция РИА «Новости». Хозяйка блогера, судя по постам, журналист издания. На страницах Мостика от лица кота сейчас публикуют советы о животных, рассказывают о достопримечательностях и красивых местах Крыма и Кубани, помогают подыскать дом брошенным зверям. Также регулярно авторы блогов публикуют истории из жизни самого кота.

Крымский мост с 2020 года Мостик упоминает редко, только по значимым датам. Например, 7 октября в аккаунте кота в Telegram появилось поздравление к юбилею Владимира Путина. Уже на следующий день коту пришлось успокаивать подписчиков после взрыва на Крымском мосту. В аккаунтах появилось сообщение: «Друзья, без паники! С Крымским мостом все будет хорошо. Я его строил, знаю. Все приведут в порядок и машины с поездами снова поедут».

Кот Мостик как бренд

Кот стал не просто символом Крымском моста, а настоящим брендом. Футболки, кружки и другие сувениры с изображением бело-рыжего Мостика продавали на сайте Крымского моста. Вся выручка, сообщали организаторы, шла музеям. Сейчас сайт недоступен. Также мягкие игрушки «Кот Мостик» можно было увидеть на стенде Крыма на ПМЭФ-2022. Игрушки изготовили по заказу Корпорации развития Республики Крым и вручали на форуме подписантам инвестиционных соглашений.

Самой торговой маркой «Кот Мостик» (а также «Кот Моста») до 2020 года владел Информационный центр «Крымский мост», пишет РБК. Затем она перешла компании «ГлобалРешения».

Истории,Владимир Путин,
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