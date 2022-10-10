Кот Мостик: хранитель Крымского моста, блогер и бренд

Кота называют живым талисманом моста, у животного есть несколько аккаунтов в соцсетях. Рассказываем, откуда он появился, и почему его любят в России.

Фото: РИА "ФедералПресс" РИА "ФедералПресс"

Откуда взялся кот Мостик

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Аккаунты кота в соцсетях появились в 2015 году, когда начались подготовительные работы на месте будущего Крымского моста. Тогда же была опубликована и легенда: котенок прибился к группе рабочих, и его решили оставить на стройке. Бело-рыжего котенка с зелеными глазами ожидаемо назвали Мостик. День рождения тоже выбрали символичный – 29 ноября, неофициальный День мостов.

Аккаунты Мостика достаточно быстро набрали подписчиков. Пользователям от лица кота рассказывали, как продвигается строительство Крымского моста. Есть и кадры, где Мостик следит за работами в мини-каске и рабочем жилете.

Чем прославился кот Мостик

Кот следил за каждым этапом строительства Крымского моста. В развлекательной манере с аккаунта Мостика рассказывали, например, как утверждают проекты, какие материалы используют на мосту. В 2018 году одним из первых сообщил и готовности моста – в мае по трассе запустили движение легковых автомобилей и автобусов. В соцсетях шутили, что Мостик с инспекцией на день «обогнал» Владимира Путина, который, по слухам, надеялся пересечь мост первым.

После официального открытия Мостик остался на объекте, чтобы следить за запуском железнодорожной части переправы. В декабре 2019 года кот-блогер «оценил» железнодорожное полотно, которое еще только готовилось к приему первых поездов. А в день запуска кота-блогера заметили на мосту рядом с президентом Путиным.

Где кот сейчас

От лица кота в соцсетях сейчас ведут несколько аккаунтов, на каждом достаточно много подписчиков. Более 21,8 тысячи человек читают о жизни животного во «ВКонтакте», 6,1 тысячи – в Telegram. У Мостика также есть блог на Дзене с кулинарными рецептами, ветеринарными советами и историями про Крым. На него подписаны 3,3 тысячи человек.

Авторы блогов рассказывают, что с 2020 года кот «переехал» с Крымского моста в Симферополь. Вместо Мостика на переправе остался новый персонаж – чайка Валера.

Новое «место работы» Мостика, по легенде, – крымская редакция РИА «Новости». Хозяйка блогера, судя по постам, журналист издания. На страницах Мостика от лица кота сейчас публикуют советы о животных, рассказывают о достопримечательностях и красивых местах Крыма и Кубани, помогают подыскать дом брошенным зверям. Также регулярно авторы блогов публикуют истории из жизни самого кота.

Крымский мост с 2020 года Мостик упоминает редко, только по значимым датам. Например, 7 октября в аккаунте кота в Telegram появилось поздравление к юбилею Владимира Путина. Уже на следующий день коту пришлось успокаивать подписчиков после взрыва на Крымском мосту. В аккаунтах появилось сообщение: «Друзья, без паники! С Крымским мостом все будет хорошо. Я его строил, знаю. Все приведут в порядок и машины с поездами снова поедут».

Кот Мостик как бренд

Кот стал не просто символом Крымском моста, а настоящим брендом. Футболки, кружки и другие сувениры с изображением бело-рыжего Мостика продавали на сайте Крымского моста. Вся выручка, сообщали организаторы, шла музеям. Сейчас сайт недоступен. Также мягкие игрушки «Кот Мостик» можно было увидеть на стенде Крыма на ПМЭФ-2022. Игрушки изготовили по заказу Корпорации развития Республики Крым и вручали на форуме подписантам инвестиционных соглашений.