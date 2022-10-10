Британцы опасаются удешевления коронации Карла III

Британские эксперты, близкие к королевской семье, считают, что удешевление коронации Карла III может негативно сказаться на имидже Великобритании. Об этом пишет Daily Mail.
Эксперты заявили, что коронация в "урезанном виде" может негативно повлиять на укрепление позиций Великобритании на мировой арене. Вдобавок, по их словам, это может стать упущенной возможностью демонстрации "мягкой силы" монархии.
"Коронации бывают раз в поколение. Если это будет восприниматься как недорогая коронация, это приведет к обратному результату. Это шанс представить народ и нацию на мировой арене. Будет очень печально, если он будет упущен", - сказал историк Эндрю Робертс.
Ожидается, что Карл III будет коронован в Вестминстерском аббатстве в июне следующего года. Официально дата не была объявлена. Предположительно на мероприятии будет присутствовать 2 тыс. гостей.