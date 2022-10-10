Как таинственный “Черный рыцарь” заставил ученых паниковать

Запуск первых искусственных спутников состоялся в 1957 году. Однако некоторые ученые полагают, что подобные космические аппараты уже находились на орбите до этого. Но кто их мог запустить? Читайте подробнее в материале “Рамблера”.

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Эта история начинается в конце 19 века. В тот период (в 1899 году) Никола Тесла проводил радиоэксперименты в Колорадо-Спрингс. И он якобы получил радиосигналы из космоса. Ученый решил, что марсиане пытаются общаться с людьми с помощью чисел, поскольку этот язык универсален. Об этом он заявил миру. Тесла в принципе верил в существование инопланетной разумной жизни.

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Спустя годы ученые определят, что эти радиоимпульсы, скорее всего, были естественными сигналами, которые космические объекты излучают, находясь на орбите. То есть, Тесла слышал пульсар или далекое небесное тело. Оно излучает регулярные импульсы радиоволн.

Теория о том, что инопланетяне пытаются общаться с Землей с помощью радиоимпульсов, получила еще большее распространение в 1927 году. Тогда инженер-строитель и радиолюбитель Йорген Хальс обнаружил необычное явление. Он передавал из своего дома в Осло радиосигналы, они неожиданно возвращались к нему через несколько мгновений. Хальс увидел в этом странный знак. Но он настолько боялся быть осмеянным, что в течение двух лет никому не рассказывал о полученном из космоса сигнале.

Почти 50 лет спустя в Analog Science Fiction and Fact появилась статья, в которой автор предпринял попытку разобраться в радиоэксперименте Хальса. Шотландец Дункан Лунан предположил, что объект возрастом 13 000 лет, вращающийся вокруг Луны, мог быть источником странных сигналов.

В 1960 году TIME опубликовал статью, в которой отмечалось, что ВМС США обнаружили неопознанный спутник, который мог быть частью советского шпионского аппарата. Оказалось, что это обломок Discoverer 5 — одного из первых американских спутников для фоторазведки. Но фантазию уфологов было не остановить.

Ее подогрело заявление американского астронавта Гордона Купера. Тот в 1963 году якобы во время орбитального полета на “Меркурии-9” увидел неопознанный объект на орбите Земли, который отмечался зеленоватым свечением. Позднее Купер откажется от своих слов.

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А теперь внимательно посмотрите на фотографию выше. Сотрудники НАСА сделали этот снимок таинственного черного объекта, вращающегося вокруг Земли в 1998 году, во время первой миссии космического корабля “Шаттл” к Международной космической станции. Когда он облетел весь мир, сторонники теории о таинственном инопланетном спутнике воспряли духом. Вот он – таинственный спутник, о котором в разное время говорили и Тесла, и инженеры, и ученые. Это он подает сигналы, а еще собирает информацию о том, как мы здесь на Земле живем.

Но правда оказалась слишком жестокой.

Космическое агентство отметило странный объект как элемент STS088-724-66 в своем каталоге космического мусора, плавающего на низкой околоземной орбите (в пределах двух тысяч километров). Джерри Росс, астронавт, принимавший участие в этой миссии, говорит, что объект представляет собой космическое тепловое одеяло. Его должны были использовать в процессе прикрепления американского модуля к российскому модулю на МКС, но оно улетело. Но для небольшого количества преданных поклонников теории заговора это искусственно созданный спутник возрастом 13 000 лет, известный как “Черный рыцарь”.