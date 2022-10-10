Как из-за сына Сталина погибла целая хоккейная команда

В январе 1950 года большая часть хоккейной команды ВВС погибла в результате авиакатастрофы. Многие военные историки винят в этом Василия Сталина, детищем которого и была эта команда.
Как известно, сын советского лидера Василий Иосифович Сталин уделял большое внимание развитию спорта в СССР. Одним из его любимых детищ была хоккейная команда Военно-воздушных сил. Сталин-младший требовал от летчиков только побед, и те вскоре действительно стали подавать надежды и начала выступать наравне с членами лучших команд страны. 7 января 1950 года хоккеисты снова мечтали о победе, отправившись на очередные игры из Москвы в Челябинск на самолете Ли-5.
Однако до пункта назначения самолет так и не добрался. Ли-5 совершил промежуточную посадку в Казани, где ему пришлось очень долго ожидать улучшения погодных условий и разрешения на взлет. Когда же хоккеисты оказались в воздухе, посадка в Челябинске уже была невозможна. Капитан воздушного судна принял решение посадить самолет в Свердловске. Но при заходе на посадку Ли-5 разбился. В результате все 19 человек, находившихся на борту, были зачислены в списки погибших.
Олег Смыслов, автор издания «Защитники Русского неба», уверен в том, что большая часть вины за эту трагедию лежала на плечах Василия Сталина, который, к слову, сам был летчиком и отлично знал о том, что летать в плохую погоду смертельно опасно. Тем не менее именно по приказу Василия Иосифовича Ли-5 отправили из Казани в Челябинск. Дело в том, что с просьбой помочь поскорее добраться до пункта назначения к Сталину-младшему обратился тренер команды Борис Бочарников.
До того, как диспетчерам поступил сигнал о распоряжении самого Василия Сталина, Ли-5 не выпускали в небо. Впрочем, причиной простоя стали не только метеоусловия. Диспетчеры старались так составить график, чтобы обслужить в первую очередь «своих», а не военный «Дуглас». Мало того, для того, чтобы «Дуглас» не вызывал помех другим бортам, его поместили в зону ожидания. Хоккеисты заскучали, и Бочарников решил поторопить сотрудников аэропорта с помощью громкой фамилии Василия Сталина.
Эти и другие факторы, которые привели к катастрофе, выяснил в период расследования следователь Ф. Ф. Прокопенко. Хотя, по мнению Прокопенко, летчики, управлявшие самолетом, тоже показали себя не с лучшей стороны. К примеру, штурман неверно указал командиру Ивану Зотову на другой аэродром, где их никто не ждал. Зотов, заходя на посадку на ошибочный аэродром не смог найти посадочную полосу. Трижды Ли-5 повторял этот маневр и в конце концов рухнул на землю.
Борис Бочарников поплатился за спешку собственной жизнью. Вместе с ним погибли массажист и врач, а также 11 хоккеистов и 6 членов экипажа. Только несколько спортсменов команды ВВС остались живы, благодаря счастливому стечению обстоятельств. Так, если верить Федору Раззакову, автору книги «Российский хоккей», летчик по фамилии Бобров не успел оформить соответствующие документы и отправился в Челябинск поездом.