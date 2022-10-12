Как открытие Колумба повлияло на историю человечества

530 лет назад испанская экспедиция под руководством Христофора Колумба достигла одного из островов в Карибском море. Это событие принято считать официальным открытием Америки. Историки неоднозначно оценивают последствия путешествий Колумба: с одной стороны, он помог резко расширить представления европейцев об окружающем мире и фактически запустил процесс глобализации, с другой — открытие испанцами пути в Америку стало настоящей катастрофой для её коренного населения. По словам экспертов, от рук колонизаторов и от завезённых ими болезней погибли десятки миллионов индейцев.

Фото: RT на русском RT на русском

12 октября 1492 года испанская экспедиция под руководством Христофора Колумба достигла одного из островов Карибского моря у берегов Америки. Это событие принято считать открытием для Европы Нового Света. Исследования Колумба резко расшили представления европейцев об окружающем мире, но при этом привели к колонизации Америки и к индейской демографической катастрофе.

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Доколумбовые контакты

В последнее время учёные с осторожностью относятся к использованию термина «открытие», говоря о посещении Америки и прилегающих к ней островов Христофором Колумбом.

«Открытие — это когда находят что-то абсолютно новое, где нет людей. А на территории Америки жили миллионы человек. Разве это можно считать открытием?» — отметил в разговоре с RT главный редактор журнала «Латинская Америка», профессор СПбГУ, доктор исторических наук Виктор Хейфец.

Кроме того, есть многочисленные свидетельства, что контакты между жителями Америки и других частей света происходили задолго до Колумба. По словам эксперта, в разное время высказывались версии о посещении Нового Света скандинавскими викингами, римлянами, египтянами, финикийцами, африканцами, китайцами, полинезийцами и представителями других народов.

«Из подтверждённых фактов можно назвать плавания в Америку викингов. Об этом свидетельствуют саги и материалы археологических раскопок», — рассказал в беседе с RT доцент учебно-научного Мезоамериканского центра им. Ю.В. Кнорозова РГГУ Дмитрий Беляев.

В свою очередь, генеральный директор Латиноамериканского центра имени Уго Чавеса Егор Лидовский в беседе с RT заявил, что факт доколумбовых связей между Северной Европой и Америкой недавно подтвердили генетики: некоторые жители Исландии имеют общую прародительницу из числа представителей коренного населения Америки, прибывшую на остров в средние века.

Однако установить регулярные связи между Европой и Америкой у викингов не вышло. Они несколько столетий прожили на острове Гренландия и некоторое время — на острове Ньюфаундленд, но затем их поселения прекратили своё существование. У учёных нет однозначного понимания, что с ними случилось. Существуют различные версии: постепенное вымирание викингов, их растворение среди коренного населения Америки, возвращение в Европу.

«В XI веке в Америку сложно было доплыть, а территории, на которые прибывали викинги, — не самые приветливые. Это не тропики, куда прибыл Колумб. И заманчивых ресурсов, привлекающих большое количество людей, вроде золота или экзотической древесины, там не было», — пояснил Дмитрий Беляев.

Долгое время велись дискуссии относительно контактов между коренным населением Америки и Полинезии. Знаменитый норвежский учёный Тур Хейердал ещё в 1947 году пересёк Тихий океан на бальсовом плоту «Кон-Тики». Однако на тот момент он, по словам экспертов, доказал только саму возможность плаваний, а не то, что путешествия случались в реальности. По словам историков, только несколько лет назад учёные обнаружили у жителей Полинезии генетические следы контактов, произошедших около 800 лет назад между их местными предками и индейцами. Однако об обстоятельствах возникновения этих связей современная наука практически ничего не знает. Остальные же свидетельства доколумбовых контактов, по словам специалистов, относятся преимущественно к области догадок и подтверждаются в лучшем случае единичными артефактами.

Колумб и его открытия

Христофор Колумб родился, предположительно, осенью 1451 года в итальянском городе Генуя. О ранних годах его жизни известно мало. Примерно в 1465 году он начал служить на генуэзском флоте, где вскоре получил тяжёлое ранение, а в дальнейшем принимал участие в португальских экспедициях к берегам Африки.

Некоторое время Колумб жил в Лиссабоне. Там он занимался торговлей и составлением карт, уделяя много времени самообразованию. В определённый момент (когда и при каких обстоятельствах, достоверно не известно) у Колумба родилась мысль, что Индии и других азиатских стран можно достичь без долгих и опасных плаваний в восточном направлении вокруг Африки. Исходя из представлений о шарообразности Земли, Колумб решил, что добраться до богатых азиатских земель будет гораздо проще, если плыть прямо на Запад. По одной из версий, эту идею он мог почерпнуть у выдающегося флорентийского учёного Паоло Тосканелли, с которым находился в переписке.

«Колумб предложил идею экспедиции купцам своего родного города Генуи, но они отказались. Потом эта идея была предложена португальскому королю. Он сначала хотел её поддержать, но затем тоже отказался. Колумб переехал в Испанию и связался с приближёнными королевы Изабеллы, сделав им то же предложение», — рассказал Дмитрий Беляев.

Как отметил историк, проект Колумба изучали несколько лет. Королевский двор долгое время сомневался в целесообразности финансирования экспедиции. Колумбу пришлось дожидаться завершения войны между Испанией и Гранадским эмиратом. Однако в конечном итоге ему удалось добиться своего.

«Выражаясь современным языком, Колумб сумел успешно составить бизнес-проект, получивший необходимую поддержку», — отметил Виктор Хейфец.

По его словам, идеи Колумба были поддержаны на государственном уровне. Сам инициатор экспедиции получил звание адмирала и вице-короля земель, которые он откроет.

Первая экспедиция Христофора Колумба началась 3 августа 1492 года. В её состав вошли около 90 человек, находившихся на борту трёх судов: «Санта-Мария», «Пинта» и «Нинья». Достигнув Канарских островов, корабли взяли курс на запад.

В начале октября офицеры и матросы начали жаловаться: плавание казалось им слишком долгим. Чтобы успокоить команду и избежать мятежа, Колумб приказал откорректировать курс, взяв немного южнее.

В ночь на 12 октября один из матросов «Пинты» увидел землю. С кораблей были спущены лодки. Колумб в сопровождении офицеров и королевских чиновников водрузил на открытом им острове флаг королевства Кастилия (которое в дальнейшем объединилось с Арагоном в Испанское королевство).

Долгое время считалось, что Колумб первым достиг берегов острова, известного сейчас как Сан-Сальвадор или Уотлинг. Однако сегодня учёные в этом не уверены.

«Никто точно не знает, на какой остров на самом деле высадился Колумб, но, скорее всего, это был один из Багамских островов», — заявил Егор Лидовской.

На острове испанцев дружелюбно встретили индейцы из народа араваков. В носу у одного из местных жителей члены экспедиции Колумба увидели золотое украшение и узнали, что металл попал на остров с юга. Испанцы двинулись дальше и открыли ряд новых островов, включая Кубу и Гаити. Они скупали золото у индейцев за различные безделушки, но месторождений драгоценного металла так и не обнаружили.

У берегов Гаити «Санта-Мария» села на риф. Оставив часть своих людей на острове, Колумб с остальными членами экспедиции на двух кораблях отправился назад в Испанию.

15 марта 1493 года он прибыл в порт Палос, а уже через полгода, в сентябре 1493-го, началась вторая экспедиция Колумба, в которой участвовали около 1,5 тыс. человек на 17 судах. Члены экспедиции открыли ряд новых островов.

На Гаити Колумб не обнаружил никого из оставленных на остове европейцев. По словам местных жителей, после отъезда команды Колумба, испанцы завели по несколько жён, потом у них начались раздоры с индейцами и на них напал местный вождь. Спасаясь бегством на лодке, большинство европейцев утонули.

Колумб принял решение основать новый город. Он приступил к колонизации местных земель, превращая индейцев в рабов. Поселенцы грабили местных жителей, насиловали женщин. В ответ на возмущение индейцев Колумб предпринял ряд военных экспедиций, используя преимущество европейских военных технологий. Индейцев испанцы расстреливали, топтали копытами лошадей и травили собаками.

В 1496 году Колумб вернулся в Испанию, а два года спустя вновь отправился в экспедицию. Он открыл остров Тринидад, достиг берегов Южноамериканского материка и опять вернулся на Гаити.

В экономическом смысле новые колонии всё ещё не оправдывали надежд испанских властей, поэтому Колумба заподозрили в утаивании доходов. В 1500 году новый королевский представитель принял на себя управление землями в Новом Свете, а Колумба в кандалах отправил в Испанию.

Колумбу удалось оправдаться, но за время его злоключений другие мореплаватели также достигли Нового Света. Итальянский путешественник Америго Веспуччи одним из первых понял, что новая земля — это не Азия, а неизвестная ранее часть света, которая в дальнейшем была названа его именем.

В 1502—1504 годах Колумб предпринял четвёртую и последнюю экспедицию. Он обследовал берега Центральной Америки, после чего вернулся в Испанию, где умер два года спустя. Заселение открытых им островов в это время уже приняло массовый характер. А в 1519 году испанцы приступили к покорению материковой части Америки.

Появление европейцев на материке привело к событиям, которые одни исследователи называют геноцидом, а другие — демографической катастрофой индейцев. Погибли миллионы коренных жителей Америки: одни — от рук колонизаторов, другие — от завезённых ими болезней. Вплоть до конца XVIII — начала XIX веков большая часть Америки была поделена на колонии различных европейских держав.

Историческая роль экспедиций Колумба неоднозначна, считает Дмитрий Беляев.