Оказывается, собаки могут "видеть" с помощью своего носа

Наши питомцы — удивительные существа. Мы понимаем, что их органы чувств работают гораздо мощнее, чем наши, когда видим, как Мурзик спокойно передвигается в темноте, или как Бобик вскакивает к двери за пару минут до прихода хозяина. Но как работают эти суперспособности? Рассказывают учёные!

Фото: Petstory Petstory

В новом исследовании говорится, что высокочувствительный нос собак не только помогает идеальному обонянию пушистых, но и практически является одним из органов зрения. Команда специалистов провела магнитно-резонансную томографию нескольким собакам, сопоставив затылочную долю мозга с частями, отвечающими за нюх питомцев.

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Результаты МРТ пролили свет на то, как наши четвероногие друзья ориентируются в мире. Оказывается, затылочная доля собак напрямую связана с их лимбической системой. Это значит, что обоняние и зрение животных каким-то образом интегрированы, и по запахам они вполне могут понимать, где что находится.

Этот подход сильно отличается от нашего, человеческого. При входе в неизвестную комнату люди в первую очередь используют своё зрение, чтобы определить, как расставлена мебель или понять, находятся ли внутри другие люди. Судя по всему, наши домашние питомцы вполне могут исследовать окружающую среду, используя для этого лишь свои познания в мире ароматов.

Автор работы, доктор Филипп Джонсон, комментирует: “Один из офтальмологов местной ветклиники рассказывал, что к нему регулярно приходят владельцы собак, чтобы провести проверку зрения своих питомцев. Когда он проводит процедуру, иногда выясняется, что его пациенты слепы, но хозяева буквально не могут в это поверить”.

"Слепые собаки ведут себя совершенно нормально. Они могут играть в мяч. Они могут ориентироваться в окружающей обстановке и не натыкаются на вещи”.