5 лучших книг на выходные для легкого чтения

Эти сюжеты захватывают с первых строк.

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Совместно с «ЛитРес» мы подготовили подборку коротких, но увлекательных историй, которые легко читаются за пару дней. Здесь и Довлатов, и Стейнбек, и даже новый роман Виктора Пелевина. Отличного отдыха и приятного чтения!

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«О мышах и людях. Жемчужина»

Джон Эрнст Стейнбек

Легендарная повесть «О мышах и людях» от лауреата Нобелевской премии Джона Стейнбека не выходит из топ-100 Amazon наряду с «Великим Гэтсби» Фицджеральда и «1984» Оруэлла. Американская библиотечная ассоциация внесла её в список запрещённых произведений вместе с «451° по Фаренгейту» Р. Брэдбери и «Над пропастью во ржи» Дж. Д. Сэлинджера.

История основана на личном опыте писателя, в 1920-е годы работавшего в сельском хозяйстве. Американский юг времен Великой депрессии. Слабоумный силач Ленни и опекающий его Джон — простые работяги, которые кочуют с ранчо на ранчо в поисках сезонной работы и в мечтах однажды стать владельцами своего клочка земли.

Но жизнь оказывается к ним сурова, а их надеждам не суждено сбыться. Книга дважды экранизирована и множество раз становилась основой для театральных постановок.

Также рекомендуем к прочтению книги по ссылке ниже. Авторы этих работ помогут разобраться в себе и найти цель в жизни.

«Чемодан»

Сборник рассказов «Чемодан» состоит из отдельных автобиографических историй из жизни известного советского писателя и журналиста Сергея Довлатова. Уезжая в эмиграцию в США, он берёт с собой один потрёпанный фанерный чемодан.

По приезде на новое место жительства багаж задвигается в дальний угол шкафа, где и пылится несколько лет. Но вот хозяин обнаруживает чемодан, внутри которого хранятся двубортный костюм, поплиновая рубашка, вельветовая куртка, три пары финских креповых носков, зимняя шапка из фальшивого котика.

Каждая вещь связана с людьми и событиями из прошлой жизни автора. Смешные и одновременно с этим грустные рассказы о жизни в СССР. Сборник включён в список «100 книг», рекомендованный Министерством образования РФ школьникам для самостоятельного чтения. Так что можно смело читать вслух с детьми.

«35 кило надежды»

Анна Гавальда

«Когда я пошёл в школу, меня спросили, кем я хочу стать, когда вырасту. Я написал «счастливым». Мне сказали — «ты не понял задание», а я ответил — «вы не поняли жизнь», — рассказывает тринадцатилетний Грегуар. У него проблемы с учёбой, и из-за этого сложные отношения с родителями. Только старенький дедушка понимает и поддерживает мальчика.

Правда, даже его большой любви недостаточно — герой чувствует себя бесконечно одиноким. За неуспеваемость его отчисляют из школы, но Грегуару нужно где-то учиться. По счастливому стечению обстоятельств он находит место, где бы хотел продолжить образование, набирается смелости и пишет письмо директору с просьбой принять его на учёбу… Нежная и мудрая история о семье, любви и вере в свои мечты от известной французской писательницы Анны Гавальды.

«Пенелопиада»

С детства всем известный миф об Одиссее, пустившемся в дальнее плавание, и его жене Пенелопе, двадцать лет хранившей ему верность, в пересказе лауреата множества престижных литературных премий Маргарет Этвуд обретает новое звучание. Она даёт слово супруге греческого героя, и читатель с нового ракурса видит происходившее в Итаке и во дворце во время отсутствия правителя, а затем и то, что случилось, когда он наконец вернулся.

Этвуд мастерски акцентирует внимание на деталях, которым прежде не придавалось значения, но при этом именно они, по мнению писательницы, играют важную роль для понимания самого мифа и характеров его главных героев. Несмотря на небольшой объем книги, автор увлекательно рассказывает о жизни Пенелопы с детства и до известных всем событий. Роман весьма феминистический, при этом интересный и очаровывающий.

«KGBT+ (КГБТ+)»

Виктор Пелевин

И, конечно же, главная новинка 2022 года. Ежегодное литературное событие от таинственного и гениального Виктора Пелевина. Роман напрямую продолжает прошлогоднюю работу автора «Transhumanism Inc.». На планете царит «Зелёная эра», мировая элита обрела бессмертие и переселилась в банки, а всем людям в мозг вживлены импланты, с помощью которых можно управлять эмоциями и желаниями.

Талантливый «вбойщик» по имени KGBT+ известен тем, что заставляет множество людей переживать коллективную медитацию. Но его жизнь далека от идеала: он был много раз предан, впутан в политические интриги, а руки его в крови.