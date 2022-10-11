3 самых странных вещи, которые нашли на Марсе

Ученые изучают Марс не первое десятилетие, и за это время на красной планете было обнаружено множество странных вещей. Подробнее о некоторых из них – в материале "Рамблера".

Фото: NASA/JPL-Caltech/MSSS NASA/JPL-Caltech/MSSS

Арахис

LPL/HiRISE

Данное геологическое образование засняли камеры орбитального аппарата NASA Mars Reconnaissance Orbiter. Ученые дали ему имя объект Мистер Арахис.

Мистер Арахис появился на свет за счет того, что круглые ямы от метеоритов в южной полярной шапке Марса заполняют холодный углекислый газ из атмосферы. Когда он конденсируется, возникают "озера" из тумана.

Цветок

Этот образец, найденный на Марсе, напоминает застывший цветок или коралл. По размеру его можно сравнить с монетой, а возник он в результате осаждения минералов из жидкости. При этом, несмотря на размер находки, она доказывает, что некогда на Марсе была вода.

Дверной проем

NASA/JPL Caltech/MSSS