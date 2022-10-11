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2 часа назад

3 самых странных вещи, которые нашли на Марсе

Мира Маркина

Ученые изучают Марс не первое десятилетие, и за это время на красной планете было обнаружено множество странных вещей. Подробнее о некоторых из них – в материале "Рамблера".

3 самых странных вещи, которые нашли на Марсе
Фото: NASA/JPL-Caltech/MSSSNASA/JPL-Caltech/MSSS

Арахис

LPL/HiRISE

Данное геологическое образование засняли камеры орбитального аппарата NASA Mars Reconnaissance Orbiter. Ученые дали ему имя объект Мистер Арахис.

Мистер Арахис появился на свет за счет того, что круглые ямы от метеоритов в южной полярной шапке Марса заполняют холодный углекислый газ из атмосферы. Когда он конденсируется, возникают "озера" из тумана.

Цветок

NASA/JPL Caltech/MSSS

Этот образец, найденный на Марсе, напоминает застывший цветок или коралл. По размеру его можно сравнить с монетой, а возник он в результате осаждения минералов из жидкости. При этом, несмотря на размер находки, она доказывает, что некогда на Марсе была вода.

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Дверной проем

NASA/JPL Caltech/MSSS

7 мая 2022 года камера Curiosity запечатлела на Марсе нечто, очень напоминающее дверной проем. Люди, уверенные в существование неземной жизни, тут же начали ликовать, но очень скоро ученые заставили восторженные возгласы затихнуть. Оказалось, что марсианская "дверь" ничто иное, как ниша в скале, которая появилась в результате эрозии.

Истории,NASA,
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