Харитонов день: что нельзя делать 11 октября

Православные верующие 11 октября чтят память преподобного Харитона Исповедника, принявшего мучения за веру. В народном календаре этот день именовали Харитоновым.

Фото: Unsplash Unsplash

В Харитонов день не стоило затевать ремонт или строительство, убираться в доме и на дворе. День был благоприятен для семейных сборов за столом и для приглашения гостей.

11 октября старались не выходить из дома без особой нужды – наши предки верили, что этот день опасен и велика вероятность получить порчу или сглаз. Особенно старались обходить стороной людей с карими глазами, считалось, что именно они способны на сглаз.

Поверья также гласили, что не стоит возвращаться в дом за забытой вещью, а если это крайне необходимо, то непременно постучите в дверь трижды прежде, чем войти.

Погодные приметы