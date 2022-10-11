Как 60 лет назад русские и американцы избежали ядерной войны

В эти октябрьские дни исполняется 60-летний юбилей Карибского кризиса, когда наша планета реально оказалась на грани ядерного уничтожения. Как известно, кризис возник в обстановке конфронтации холодной войны между Советским Союзом и США. А непосредственной причиной кризиса стало тайное размещение на Кубе советских ракет с ядерными боеголовками…
Решение о размещении ракет было принято Москвой летом 1962 года во время визита на Кубу советской военной делегации. Это был наш ответ на размещение американских ракет средней дальности в Турции – то есть, непосредственно вблизи советских границ. Например, от военной базы в турецком городе Измир до целей на территории Советского Союза эти ракеты отделяло всего 10 – 15 минут подлётного времени.
Впрочем, и ракеты в Турции, и ракеты на Кубе стали только поводом для конфликта, который назревал очень давно…
Уже в самом конце Второй мировой войны, когда мы с американцами всё ещё считались союзниками по антифашистской коалиции, США начали вовсю готовиться к глобальному противостоянию с нашей страной. Так, летом 1945 года была разработана новая военная доктрина США, так называемый проект «Джи Си Эс 1496». Согласно этому документу, доктрина носила чисто наступательный характер: предполагалось наносить «превентивные» удары по любому потенциальному источнику внешней угрозы для Америки. Причём определение характера и степени этой угрозы отдавалось на усмотрение самих Соединённых Штатов, даже если это противоречило нормам международного права (кстати, эта доктрина действует и по сей день).
А непосредственной причиной столь агрессивного поведения стало создание американцами атомной бомбы, которую США демонстративно «опробовали» в августе 1945 года над почти уже разгромленной во Второй мировой войне Японией. Сразу после этого при участии командования ВВС США была подготовлена «Стратегическая карта некоторых промышленных районов России и Маньчжурии». Документ содержал перечень 15 крупнейших советских городов с обозначенными на них целями и с расчётом (учитывая опыт Хиросимы и Нагасаки) необходимого для их уничтожения количества атомных бомб.
Цинизм ситуации заключался в том, что такие зловещие для нашей страны планы разрабатывались в момент, когда Советский Союз, верный своему союзническому долгу, вступил в войну с Японией на стороне США!
Тогда же американский комитет начальников штабов занялся исследованием общей уязвимости Советского Союза в случае использования против него ядерного оружия. Продуктом этого исследования стал документ номер 329/1, предусматривающий нанесение атомных ударов по 20 нашим городам. Полгода спустя возник новый план под названием «Клещи», согласно которому ядерному уничтожению подлежали уже 50 советских городов…Однако после успешного испытания в 1948 году советской атомной бомбы ядерная монополия американцев оказалась нарушенной, что заставило США несколько охладить свой сверхвоинственный пыл. Впрочем, большие политические игры с использованием ядерного элемента на этом не закончились.
В очередной раз ситуация обострилась к началу 60 х годов. Вот только небольшая хроника этого обострения.
1960 год. На лежащем вблизи американских границ острове Куба произошла национально-освободительная революция под руководством Фиделя Кастро, который сверг здешний проамериканский диктаторский режим. В ответ Вашингтон попытался уничтожить самого Кастро, организовав в заливе Свиней высадку кубинских контрреволюционеров. Высадка провалилась, а Кастро провозгласил строительство кубинского социализма. В том же году над СССР был сбит американский самолёт-шпион U 2, который вёл разведку целей для возможных ядерных ударов.
1961 год. Случился так называемый Берлинский кризис. Советские и американские политики разошлись во мнении насчёт будущего Берлина, разделённого после Второй мировой войны на зоны союзнической оккупации. Спор закончился тем, что советские и американские танки встали с наведёнными друг на друга орудиями на границе между Западным и Восточным Берлином. Только чудом тогда не началась перестрелка, которая легко могла перерасти в новую мировую войну – хорошо, что военные смогли между собой вовремя договориться.
А в 1962 году, как уже говорилось, в ответ на размещение американских ядерных ракет в Турции Советский Союз откликнулся на просьбу Фиделя Кастро о военной помощи – помимо обычных вооружений, наша страна принялась размещать на острове ракеты с ядерными боеголовками. Эта операция носила кодовое название «Анадырь».
Историческая справка. Операция «Анадырь» – специальная операция Генерального штаба Вооружённых сил СССР по скрытной доставке и размещению на острове Куба армейских боевых частей и подразделений, имевших на вооружении атомное оружие, включая атомные авиационные бомбы, баллистические ракеты средней дальности, тактические ракеты «Луна», «Сопка» и «фронтовые крылатые ракеты» с присоединяемыми к ним атомными боевыми головными частями. Семь дизельных ударных подводных лодок Военно-морского флота СССР, вооружённых ракетами и торпедами с атомными боевыми головными частями, обеспечивали безопасность морских перевозок советских войск и военных грузов в Атлантике. Разработку операции осуществлял маршал Иван Баграмян…
В середине октября 1962 года самолёт-разведчик США с помощью аэрофотосъёмки установил факт размещения советских ракет. Для США это оказалось настоящим шоком! Ведь одно дело практически безнаказанно угрожать ядерным ударом другим, за тысячи километров от Америки, а другое дело – получить атомную угрозу буквально на пороге своего дома без какой-либо гарантии перехвата возможного удара противника!
22 октября 1962 года президент Джон Кеннеди выступил по американскому телевидению и объявил о начале военно-морской блокады Кубы, куда отныне не допускались советские корабли. В Карибское море стали стягиваться главные силы американского военно-морского флота. Советское правительство выступило с заявлением, осуждающим действия США как агрессивные.
Ряд политиков и генералов США потребовали от Кеннеди дать Советам весьма решительный ответ – начать уничтожение советских кораблей, перевозящих вооружения, а также приступить к вторжению на территорию Кубы с целью свержения Кастро и захвата советских военных баз. А на возражение о том, что русские могут начать ядерную войну, эти «ястребы» указывали, что ядерная мощь США и всего блока НАТО куда весомее, чем потенциал коммунистов.
И на то у американцев были серьёзные основания. Дело в том, что в Москве орудовал хорошо осведомлённый американо-британский агент, полковник Главного разведывательного управления советского Генерального штаба Олег Пеньковский. Этот предатель, который имел доступ к нашим самым различным военным секретам, в 1958 году сам вышел на представителей британской разведки и предложил им своё сотрудничество за крупное денежное вознаграждение.
За время своей шпионской деятельности Пеньковский передал на Запад столько секретной военной информации, что историки до сих пор спорят о масштабе нанесённого им ущерба советской обороне – всего на Запад им было отправлено 111 микрофотоплёнок, на которых было запечатлено 5500 совершенно секретных документов! Немалая часть этой информации касалась нашего ядерного потенциала. В частности, Пеньковский сообщил своим хозяевам о том, что по числу ракет, которые могут переносить ядерные боеголовки, Советский Союз пока сильно уступает западникам.
Именно эта информация и вдохновляла американских «ястребов» на развязывание войны с Советским Союзом…
И всё же они договорились… В общем, обе стороны стали активно готовиться к войне. Ситуация особенно накалилась, когда над Кубой советской ракетой ПВО был сбит американский самолёт-шпион U 2 – его пилот, майор Рудольф Андерсон, погиб. Американские генералы пребывали в неописуемой ярости, будучи готовыми начать боевые действия даже без оглядки на президента и его администрацию…
Однако, слава Богу, разум всё же взял верх. Президент Джон Кеннеди вступил в личные переговоры с советским руководителем Никитой Хрущёвым, сначала через переписку, а потом и по прямой телефонной связи между Москвой и Вашингтоном. Диалог этот не был простым – поначалу он шёл на повышенных тонах, когда стороны обвиняли друг друга в обмане и вероломстве. Тем не менее, оба лидера всячески старались избегать перейти ту опасную черту, которая могла закончиться полным разрывом отношений, со всеми вытекающими отсюда фатальными последствиями.
Кроме того, в одном из вашингтонских ресторанов состоялась тайная встреча Роберта Кеннеди, родного брата президента, занимавшего тогда пост министра юстиции и твёрдо стоявшего за мирный диалог с Советским Союзом, с советником советского посольства Александром Фоминым (он же резидент КГБ СССР Александр Феклистов). Роберта Кеннеди сопровождал журналист телекомпании «Эй-би-си Ньюс» (ABC News) Джон Скали, вхожий во многие высшие кабинеты США.
Феклистов предложил собеседникам продолжить дипломатический диалог по урегулированию кризиса с гарантией от высшего советского руководства. Добро в Белом доме было получено, и встречи американского журналиста с советским резидентом конструктивно продолжились. Параллельно активизировались регулярные контакты между советским послом в США Анатолием Добрыниным и Робертом Кеннеди…
И все эти мирные инициативы возымели успех! Уже 28 октября 1962 года Хрущёв открытым текстом по радио, обращаясь лично к президенту Кеннеди, передал сообщение, где были такие слова:«Мы согласны вывезти те средства с Кубы, которые вы считаете наступательными средствами. Согласны это осуществить и заявить в ООН об этом обязательстве. Ваши представители сделают заявление о том, что США, со своей стороны, учитывая беспокойство и озабоченность Советского государства, вывезут свои аналогичные средства из Турции. Давайте договоримся, какой нужен срок для вас и для нас, чтобы это осуществить».
В тот же день был получен ответ от Кеннеди:
«Я приветствую принятое председателем Хрущёвым государственно-мудрое решение остановить строительство баз на Кубе, демонтировать наступательное оружие и возвратить его в Советский Союз под наблюдением ООН. Это важный и конструктивный вклад в дело мира».
Все вздохнули с большим облегчением, кризис был преодолён. Американцы вывели свои ракеты из Турции. Что же касается советской стороны, то, как пишут историки, «демонтаж советских ракет на Кубе занял три недели. Когда американцы убедились, что их на Кубе больше нет, они сняли морскую блокаду и дали гарантии того, что США не будут вторгаться на Кубу и не будут поддерживать никакие другие силы, которые намеревались бы совершить такое вторжение. Эти гарантии Вашингтон до сих пор соблюдает».