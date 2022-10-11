Как 60 лет назад русские и американцы избежали ядерной войны

В эти октябрьские дни исполняется 60-летний юбилей Карибского кризиса, когда наша планета реально оказалась на грани ядерного уничтожения. Как известно, кризис возник в обстановке конфронтации холодной войны между Советским Союзом и США. А непосредственной причиной кризиса стало тайное размещение на Кубе советских ракет с ядерными боеголовками…

Фото: Нижегородская правда Нижегородская правда

Решение о размещении ракет было принято Москвой летом 1962 года во время визита на Кубу советской военной делегации. Это был наш ответ на размещение американских ракет средней дальности в Турции – то есть, непосредственно вблизи советских границ. Например, от военной базы в турецком городе Измир до целей на территории Советского Союза эти ракеты отделяло всего 10 – 15 минут подлётного времени.

Видео дня

Впрочем, и ракеты в Турции, и ракеты на Кубе стали только поводом для конфликта, который назревал очень давно…

«Уничтожить 50 советских городов»

Уже в самом конце Второй мировой войны, когда мы с американцами всё ещё считались союзниками по антифашистской коалиции, США начали вовсю готовиться к глобальному противостоянию с нашей страной. Так, летом 1945 года была разработана новая военная доктрина США, так называемый проект «Джи Си Эс 1496». Согласно этому документу, доктрина носила чисто наступательный характер: предполагалось наносить «превентивные» удары по любому потенциальному источнику внешней угрозы для Америки. Причём определение характера и степени этой угрозы отдавалось на усмотрение самих Соединённых Штатов, даже если это противоречило нормам международного права (кстати, эта доктрина действует и по сей день).

А непосредственной причиной столь агрессивного поведения стало создание американцами атомной бомбы, которую США демонстративно «опробовали» в августе 1945 года над почти уже разгромленной во Второй мировой войне Японией. Сразу после этого при участии командования ВВС США была подготовлена «Стратегическая карта некоторых промышленных районов России и Маньчжурии». Документ содержал перечень 15 крупнейших советских городов с обозначенными на них целями и с расчётом (учитывая опыт Хиросимы и Нагасаки) необходимого для их уничтожения количества атомных бомб.

Цинизм ситуации заключался в том, что такие зловещие для нашей страны планы разрабатывались в момент, когда Советский Союз, верный своему союзническому долгу, вступил в войну с Японией на стороне США!

Тогда же американский комитет начальников штабов занялся исследованием общей уязвимости Советского Союза в случае использования против него ядерного оружия. Продуктом этого исследования стал документ номер 329/1, предусматривающий нанесение атомных ударов по 20 нашим городам. Полгода спустя возник новый план под названием «Клещи», согласно которому ядерному уничтожению подлежали уже 50 советских городов…Однако после успешного испытания в 1948 году советской атомной бомбы ядерная монополия американцев оказалась нарушенной, что заставило США несколько охладить свой сверхвоинственный пыл. Впрочем, большие политические игры с использованием ядерного элемента на этом не закончились.

Хроника большого накала

В очередной раз ситуация обострилась к началу 60 х годов. Вот только небольшая хроника этого обострения.

1960 год. На лежащем вблизи американских границ острове Куба произошла национально-освободительная революция под руководством Фиделя Кастро, который сверг здешний проамериканский диктаторский режим. В ответ Вашингтон попытался уничтожить самого Кастро, организовав в заливе Свиней высадку кубинских контрреволюционеров. Высадка провалилась, а Кастро провозгласил строительство кубинского социализма. В том же году над СССР был сбит американский самолёт-шпион U 2, который вёл разведку целей для возможных ядерных ударов.

1961 год. Случился так называемый Берлинский кризис. Советские и американские политики разошлись во мнении насчёт будущего Берлина, разделённого после Второй мировой войны на зоны союзнической оккупации. Спор закончился тем, что советские и американские танки встали с наведёнными друг на друга орудиями на границе между Западным и Восточным Берлином. Только чудом тогда не началась перестрелка, которая легко могла перерасти в новую мировую войну – хорошо, что военные смогли между собой вовремя договориться.

А в 1962 году, как уже говорилось, в ответ на размещение американских ядерных ракет в Турции Советский Союз откликнулся на просьбу Фиделя Кастро о военной помощи – помимо обычных вооружений, наша страна принялась размещать на острове ракеты с ядерными боеголовками. Эта операция носила кодовое название «Анадырь».

Историческая справка. Операция «Анадырь» – специальная операция Генерального штаба Вооружённых сил СССР по скрытной доставке и размещению на острове Куба армейских боевых частей и подразделений, имевших на вооружении атомное оружие, включая атомные авиационные бомбы, баллистические ракеты средней дальности, тактические ракеты «Луна», «Сопка» и «фронтовые крылатые ракеты» с присоединяемыми к ним атомными боевыми головными частями. Семь дизельных ударных подводных лодок Военно-морского флота СССР, вооружённых ракетами и торпедами с атомными боевыми головными частями, обеспечивали безопасность морских перевозок советских войск и военных грузов в Атлантике. Разработку операции осуществлял маршал Иван Баграмян…

В середине октября 1962 года самолёт-разведчик США с помощью аэрофотосъёмки установил факт размещения советских ракет. Для США это оказалось настоящим шоком! Ведь одно дело практически безнаказанно угрожать ядерным ударом другим, за тысячи километров от Америки, а другое дело – получить атомную угрозу буквально на пороге своего дома без какой-либо гарантии перехвата возможного удара противника!

22 октября 1962 года президент Джон Кеннеди выступил по американскому телевидению и объявил о начале военно-морской блокады Кубы, куда отныне не допускались советские корабли. В Карибское море стали стягиваться главные силы американского военно-морского флота. Советское правительство выступило с заявлением, осуждающим действия США как агрессивные.

Ряд политиков и генералов США потребовали от Кеннеди дать Советам весьма решительный ответ – начать уничтожение советских кораблей, перевозящих вооружения, а также приступить к вторжению на территорию Кубы с целью свержения Кастро и захвата советских военных баз. А на возражение о том, что русские могут начать ядерную войну, эти «ястребы» указывали, что ядерная мощь США и всего блока НАТО куда весомее, чем потенциал коммунистов.

И на то у американцев были серьёзные основания. Дело в том, что в Москве орудовал хорошо осведомлённый американо-британский агент, полковник Главного разведывательного управления советского Генерального штаба Олег Пеньковский. Этот предатель, который имел доступ к нашим самым различным военным секретам, в 1958 году сам вышел на представителей британской разведки и предложил им своё сотрудничество за крупное денежное вознаграждение.

За время своей шпионской деятельности Пеньковский передал на Запад столько секретной военной информации, что историки до сих пор спорят о масштабе нанесённого им ущерба советской обороне – всего на Запад им было отправлено 111 микрофотоплёнок, на которых было запечатлено 5500 совершенно секретных документов! Немалая часть этой информации касалась нашего ядерного потенциала. В частности, Пеньковский сообщил своим хозяевам о том, что по числу ракет, которые могут переносить ядерные боеголовки, Советский Союз пока сильно уступает западникам.

Именно эта информация и вдохновляла американских «ястребов» на развязывание войны с Советским Союзом…

И всё же они договорились… В общем, обе стороны стали активно готовиться к войне. Ситуация особенно накалилась, когда над Кубой советской ракетой ПВО был сбит американский самолёт-шпион U 2 – его пилот, майор Рудольф Андерсон, погиб. Американские генералы пребывали в неописуемой ярости, будучи готовыми начать боевые действия даже без оглядки на президента и его администрацию…

Однако, слава Богу, разум всё же взял верх. Президент Джон Кеннеди вступил в личные переговоры с советским руководителем Никитой Хрущёвым, сначала через переписку, а потом и по прямой телефонной связи между Москвой и Вашингтоном. Диалог этот не был простым – поначалу он шёл на повышенных тонах, когда стороны обвиняли друг друга в обмане и вероломстве. Тем не менее, оба лидера всячески старались избегать перейти ту опасную черту, которая могла закончиться полным разрывом отношений, со всеми вытекающими отсюда фатальными последствиями.

Кроме того, в одном из вашингтонских ресторанов состоялась тайная встреча Роберта Кеннеди, родного брата президента, занимавшего тогда пост министра юстиции и твёрдо стоявшего за мирный диалог с Советским Союзом, с советником советского посольства Александром Фоминым (он же резидент КГБ СССР Александр Феклистов). Роберта Кеннеди сопровождал журналист телекомпании «Эй-би-си Ньюс» (ABC News) Джон Скали, вхожий во многие высшие кабинеты США.

Феклистов предложил собеседникам продолжить дипломатический диалог по урегулированию кризиса с гарантией от высшего советского руководства. Добро в Белом доме было получено, и встречи американского журналиста с советским резидентом конструктивно продолжились. Параллельно активизировались регулярные контакты между советским послом в США Анатолием Добрыниным и Робертом Кеннеди…

И все эти мирные инициативы возымели успех! Уже 28 октября 1962 года Хрущёв открытым текстом по радио, обращаясь лично к президенту Кеннеди, передал сообщение, где были такие слова:«Мы согласны вывезти те средства с Кубы, которые вы считаете наступательными средствами. Согласны это осуществить и заявить в ООН об этом обязательстве. Ваши представители сделают заявление о том, что США, со своей стороны, учитывая беспокойство и озабоченность Советского государства, вывезут свои аналогичные средства из Турции. Давайте договоримся, какой нужен срок для вас и для нас, чтобы это осуществить».

В тот же день был получен ответ от Кеннеди:

«Я приветствую принятое председателем Хрущёвым государственно-мудрое решение остановить строительство баз на Кубе, демонтировать наступательное оружие и возвратить его в Советский Союз под наблюдением ООН. Это важный и конструктивный вклад в дело мира».