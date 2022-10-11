Древний череп с Тайваня подтверждает старинную народную легенду

Международная команда исследователей обнаружила череп и бедренную кость возрастом 6000 лет в пещере в гористой части Тайваня. Находка может доказать существование древнего племени, о котором остались только легенды. Научная статья вышла в журнале World Archaeology, о ней рассказывает Phys.org.
На Тайване из поколения в поколение передавались истории о племени невысоких темнокожих людей, которые когда-то жили в гористой части острова. Однако до сих пор не было никаких вещественных доказательств их существования.
В ходе нового исследования ученые обнаружили в пещере череп и кости ног, которые были датированы временем примерно в 6000 лет назад — до того, как на остров прибыли предки современного населения.
Изучая ДНК черепа, исследователи выяснили, что она близка к африканским образцам примерно того же периода. Его размер и форма напоминают негритосов, которые жили в некоторых частях современной Южной Африки и на Филиппинах.
Изучение костей, показало, что люди были довольно невысокими и имели небольшой размер тела. Бедренные кости, найденные рядом с черепом, принадлежали тому же человеку — молодой женщине. По оценкам исследователей, ее рост составлял примерно 1,3 метра.
Находки подтверждают существование древних людей на Тайване, но не объясняют, что могло с ними случиться. Очевидно, они уже исчезли к тому времени, когда начали прибывать другие ранние австронезийские группы людей.
Исследователи также отмечают, что упоминания о маленьких темнокожих людях, которые когда-то обитали в горах, были задокументированы у 15 из 16 австронезийских групп, живущих сегодня на Тайване. Однако исследователи отмечают, что у разных народностей истории различаются. Часть считают, что более ранние люди были их предками, другие видят в них бывших врагов. Одна группа утверждает, что уничтожила последних древних людей 1000 лет назад.