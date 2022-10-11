Древний череп с Тайваня подтверждает старинную народную легенду

Международная команда исследователей обнаружила череп и бедренную кость возрастом 6000 лет в пещере в гористой части Тайваня. Находка может доказать существование древнего племени, о котором остались только легенды. Научная статья вышла в журнале World Archaeology, о ней рассказывает Phys.org.

Фото: Naukatv.ru Naukatv.ru

На Тайване из поколения в поколение передавались истории о племени невысоких темнокожих людей, которые когда-то жили в гористой части острова. Однако до сих пор не было никаких вещественных доказательств их существования.

В ходе нового исследования ученые обнаружили в пещере череп и кости ног, которые были датированы временем примерно в 6000 лет назад — до того, как на остров прибыли предки современного населения.

Изучая ДНК черепа, исследователи выяснили, что она близка к африканским образцам примерно того же периода. Его размер и форма напоминают негритосов, которые жили в некоторых частях современной Южной Африки и на Филиппинах.

Изучение костей, показало, что люди были довольно невысокими и имели небольшой размер тела. Бедренные кости, найденные рядом с черепом, принадлежали тому же человеку — молодой женщине. По оценкам исследователей, ее рост составлял примерно 1,3 метра.

Находки подтверждают существование древних людей на Тайване, но не объясняют, что могло с ними случиться. Очевидно, они уже исчезли к тому времени, когда начали прибывать другие ранние австронезийские группы людей.