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1 час назад

Больной пингвин обрел любовь благодаря новым ботинкам

Lenta.ru

Имеющему заболевание лап пингвину из зоопарка в Сан-Диего, США, сделали специальные ботинки, благодаря которым он смог жить полной жизнью и обрел любовь. Об этом сообщает Daily Mirror.

Больной пингвин обрел любовь благодаря новым ботинкам
Фото: Lenta.ruLenta.ru

У четырехлетнего африканского пингвина Лукаса диагностировали язвенный пододерматит — бактериальную инфекцию и воспалительную реакцию на стопах, которая вызывает отек лап и может привести к летальному исходу, если ее не лечить. Чтобы помочь пингвину, для него изготовили специальную пару ортопедических лап из резины и неопрена.

«Я знаю Лукаса очень давно, поэтому возможность дать ему шанс жить нормальной жизнью вызывает у меня улыбку», — отметила старший ветеринар Бет Бикнез. Она добавила, что благодаря новым ботинкам больной пингвин может полноценно участвовать в жизни колонии, лазать по скалам, плавать, искать пару и гнездиться.

После того как Лукас приноровился ходить в резиновых лапах, он нашел самку, с которой создал пару.

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