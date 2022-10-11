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53 минуты назад

Медведь сел за руль автомобиля, который оставили открытым

Газета.Ru

В США медведь забрался в автомобиль, который оставили открытым, пишет NDTV. Косолапый хотел украсть немного еды, но был пойман с поличным.

Медведь сел за руль автомобиля, который оставили открытым
Фото: Газета.RuГазета.Ru

Медведя, забравшегося в машину, заметила жительница Гатлинбурга, штат Теннесси. Она сняла животное на видео, после чего опубликовала ролик в соцсетях. Кроме того, американка решила спугнуть зверя громким криком и звуками.

«Выходи, выходи», — обращалась она к медведю.

Оказалось, прием женщины сработал — медведь выбрался из машины и убежал обратно в лес, оставив еду. Зрители похвалили американку за храбрость и отметили робость хищника.

«А, это черный медведь — они слабаки. Если бы это был гризли или бурый, он, вероятно, даже не поместился бы в грузовике», — отметили комментаторы.

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