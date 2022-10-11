Медведь сел за руль автомобиля, который оставили открытым

В США медведь забрался в автомобиль, который оставили открытым, пишет NDTV. Косолапый хотел украсть немного еды, но был пойман с поличным.
Медведя, забравшегося в машину, заметила жительница Гатлинбурга, штат Теннесси. Она сняла животное на видео, после чего опубликовала ролик в соцсетях. Кроме того, американка решила спугнуть зверя громким криком и звуками.
«Выходи, выходи», — обращалась она к медведю.
Оказалось, прием женщины сработал — медведь выбрался из машины и убежал обратно в лес, оставив еду. Зрители похвалили американку за храбрость и отметили робость хищника.
«А, это черный медведь — они слабаки. Если бы это был гризли или бурый, он, вероятно, даже не поместился бы в грузовике», — отметили комментаторы.