Шпионаж и русский любовник: за что на самом деле казнили Мату Хари

15 октября 1917 года была расстреляна шпионка и соблазнительница Мата Хари. О том, почему весь мир знал имя красавицы-куртизанки и за что ее расстреляли читайте в материале "Рамблера".

Фото: Commons.wikimedia.org Commons.wikimedia.org

Маргарета Гертруда Зелле родилась в 1876 году в Нидерландах. Девочка росла в обеспеченной семье, пока ее отец не обанкротился, а затем развелся с женой. Вскоре умерла мать Маргариты, и отец отправил ее в другой город к крестному.

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В 18 лет девушка вышла замуж за 39-летнего офицера и переехала с ним на остров Яву (голландская Ост-Индия, ныне Индонезия). Брак укрепил ее положение, но стал большим разочарований. Муж пил,. бил и изменял молодой жене. Разочаровавшись, Маргарета временно переехала к другому голландскому офицеру и начала активно изучать индонезийские традиции, а позже присоединилась к местной танцевальной группе и взяла сценический псевдоним "Мата Хари", что в переводе с малийских наречий означало "солнце" или "глаза дня".

После она вернулась к мужу и пережила смерть двухлетнего сына от сифилиса, тогда как ее дочь сумела пережить болезнь. В 1902 году пара вернулась в Голландию и развелась, а дочь Мата Хари забрала с собой, хотя позже отец отобрал ребенка.

Маргарета переехала в Париж и выступала наездницей в цирке, подрабатывая иногда натурщицей. К 1904-му Маргарета начала зарабатывать популярность как экзотическая танцовщица, и у нее даже появился менеджер. Мату Хари начали любить за ее пластичность, кокетливость, соблазнительные костюмы и экзотическую энергию.

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Популярность росла, а Мата стала любовницей лионского миллиардера. Интересно, что фактически Мата Хари стояла у истоков европейского стриптиза, потому как в танце постепенно избавлялась от одежды и оставалась лишь в украшениях и нагрудниках. Выросшая в Нидерландах, для всей Европы Мата Хари была недостижимой чужестранкой.

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"Мата Хари была словно кошка, чрезвычайно женственная, величественно трагичная, тысяча изгибов и движений ее тела сливались с ритмами музыки", — писали в парижской газете про Мату Хари.

Женщину снимали в провокационных съемках, приглашали на светские мероприятия, а позже у нее появились явные подражатели. Но и критики в ее сторону стало больше. К 1912 году карьера пошла на спад. В марте 1915 года Мата Хари провела свое последнее шоу. К этому времени у нее уже был статус известной куртизанки и отношения с высокопоставленными политиками, военными и важными лицами во многих странах.

Любовь всей жизни и русский летчик

В Первой мировой войне Нидерланды держали нейтралитет и Маргарета могла спокойно путешествовать по мирной Европе. Во время войны Мата Хари встретила "любовь всей своей жизни" - 23-летнего русского летчика-капитана Вадима Маслова, служившего у французов. Роман был ярким и полным чувств, но Маслова сбили в бою и он потерял зрение на обоих глазах. Мата Хари просила пустить ее на фронт, чтобы навестить возлюбленного в госпитале, но, как граждане нейтральной страны, разрешение ей не дали.

Агенты из Бюро разведки разрешали ей встречу с Масловым, только если она согласится шпионить в пользу Франции. Бюро полагало, что Мата могла бы выведать военные тайны, соблазнив немецкого наследного принца Вильгельма. Мата согласилась. В ноябре 1916 года она путешествовала на пароходе из Испании? когда ее корабль зашел в британский порт Фалмут . Там она была арестована и доставлена в Лондон, где ее подробно допросил сэр Бэзил Томсон , помощник комиссара Нового Скотленд-Ярда , отвечающий за контрразведку. Маргарета в конце концов призналась, что работала на французов, но сама Франция официально агентом ее так и не признала.

Разоблачение танцовщицы

В конце 1916 года Зелле поехала в Мадрид , где встретилась с немецким военным атташе майором Арнольдом Калле и спросила, может ли он устроить встречу с наследным принцем. В этот период она, по-видимому, предложила Германии поделиться французскими секретами в обмен на деньги. Однако историки до сих пор не ухнали, было ли это из-за жадности или так она пыталась организовать встречу с наследным принцем Вильгельмом.

В январе 1917 года майор Калле передал в Берлин радиосообщение с описанием деятельности немецкого шпиона под кодовым именем H-21, чья биография настолько совпадала с биографией Зелле, что было совершенно очевидно, что агентом H-21 могла быть только Мата Хари. Французское Бюро разведки перехватило сообщения и, исходя из содержащейся в них информации, идентифицировало H-21 как Мата Хари. Сообщения были в коде , который, как знала немецкая разведка, уже был взломан французами, что позволяет предположить, что сообщения были придуманы, чтобы французы арестовали Зелле.

Генерал Вальтер Николаи, главный офицер разведки немецкой армии, был очень раздражен тем, что Мата Хари не снабжала его сведениями, достойными этого имени, а вместо этого продавала немцам просто парижские сплетни о сексуальной жизни французских политиков и генералов и решил уволить ее с работы, специально разоблачив ее как немецкого шпиона перед французами.

Однако французы все еще пытались понять, действительно ли Мата Хари играла на две страны. Так, они дали ей узнать имена шести бельгийских агентов, пять из которых шпионили на немцев, а один - был двойным агентом Германии и Франции. Мата Хари знала их по именам и чуть позже двойной агент был казнен немцами, а остальные пятеро продолжили работу. Это показало французам, что имена "сдала" немцам Мата Хари и она, действительно, двойной агент.

В Феврале 1917 Маргарету арестовали прямо в отеле в самом сердце Париже и отдали под следствие. ее обвиняли в шпионаже в пользу Германии и, как следствие, в гибели не менее 50 000 французских солдат. Однако точных реальных доказательств тому, что она шпионила в пользу немцев не было ни у французской, ни у британской разведки.

"Блудница? Да, но предательница, никогда!"

— фраза, приписываемая Мате Хари во время суда.

В суде ее жестоко допрашивали и фальсифицировали улики.

К тому же, в это время Франция была настолько истощена войной, что в обществе витали пораженческие настроения. Поэтому французскому правительство было удобно найти одного громкого "немецкого шпиона", на которого можно было скинуть все военные провалы. Козлом отпущения стала Мата Хари — пресса растиражировала дело, а ее участие в войне было сильно преувеличено. Историки считают, что Мата Хари никогда не была важным шпионом и просто стала козлом отпущения за военные неудачи Франции, к которым она не имеет никакого отношения. К тому же она была танцовщицей и куртизанкой, а такую женщину было еще легче обвинить, сделав мишенью для осуждения общества.

Вместе с этой драмой разыгрывалась и любовная трагедия Маргареты. Ее потерявший зрение русский возлюбленный Маслов к тому времени стал озлобленным на всю жизнь и свидетельствовать в пользу Мрагареты отказался. Женщине передали, что Маслов заявил, что ему все равно, будет она осуждена она или нет. Сообщалось, что Мата потеряла сознание, когда узнала, что Маслов бросил ее.

Ее защитник, опытный юрист-международник Эдуард Клюне столкнулся с невероятными трудностями в судебном процессе. Ему было отказано в разрешении на перекрестный допрос свидетелей обвинения и даже на прямой допрос своих собственных свидетелей. Обвинение использовал тот факт, что Маргарета была женщиной, как доказательство ее вины, говоря: «Без угрызений совести, привыкшая использовать мужчин, она тип женщины, которая рождена, чтобы быть шпионом».

Ее часто изображали как роковую, опасную, обольстительную женщину, которая использует свою сексуальность, чтобы легко манипулировать мужчинами, но многие эксперты считают, что на самом деле, она была наивной и скорее жертвой мужчин, а не мучительницей.

Хотя в новостях после ее казни утверждалось, что она призналась в шпионаже в пользу Германии, Мата Хари такого признания не делала. На протяжении всего 10-месячного разбирательства она утверждала, что никогда не была немецкой шпионкой.

На суде женщина яростно настаивала на том, что симпатизирует союзникам, и заявляла о своей страстной любви к Франции, своей второй родине.

Однако приговор был исполнен 15 октября 1917 года. Мату Хари расстреляли из 12-ти ружей, после того как она потребовала бокал вина, медленно выпила его и отправила расстрельной команде воздушный поцелуй.

Все еще не доказано

В октябре 2001 года документы, опубликованные из архивов МИ5 (британской контрразведки), были использованы голландской группой Фонда Мата Хари, чтобы попросить французское правительство оправдать Зелле, поскольку они утверждали, что файлы МИ5 доказывают, что она не виновна в совершении преступлений, по которым она была осуждена.

Представитель Фонда Мата Хари утверждал, что Зелле в лучшем случае была шпионом низшего уровня, не раскрывавшим секретов ни одной из сторон, заявив:

"Мы считаем, что есть достаточные сомнения относительно досье с информацией, которая использовалась для ее осуждения.