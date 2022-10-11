Археологи обнаружили на могиле римской эпохи адыгское имя

Российские ученые обнаружили надписи на надгробной плите I века нашей эры. Статья об этом опубликована в журнале Проблемы истории, филологии, культуры.
Плита находится на территории крымского городища Артезиан, обнаруженного в 1986 году. Там, на Керченском полуострове, в VI веке до нашей эры возникла греческая колония, но постепенно город стал полиэтничным. Это поселение довольно хорошо сохранилось, и в нем археологам удалось обнаружить остатки двух крепостей, царской резиденции, фортов, башен, а также гидротехнические сооружения.
Группа ученых из Московского педагогического государственного университета под руководством Николая Винокурова исследовала надгробную плиту, обнаруженную в 2021 году, и надпись на ней. Она находится в фундаменте башни цитадели и имеет размеры 73—79×62×18 сантиметров. Обнаруженную стелу украшает рельефное изображение сидящей в кресле женщины и всадника. Ниже рельефа находится эпитафия в четыре строки общей высотой около 16,2 сантиметра, текст которой сохранился в удовлетворительном виде.
Последняя строка эпитафии состоит всего лишь из одного слова — "прощайте". Остальной текст - это имена умерших людей и их статус для родственников. Скорее всего, там написано ""Омпсатис, сын Майанака, и жена (?Г)аса, да сыновья Ра(тогос?) и Афус, прощайте". Скорее всего, надпись была создана в I веке нашей эры. Примечательно, что Омпсатис - это адыгское имя, Майанака - иранское, а Афус было популярно в Малой Азии. Это еще раз показывает степень полиэтничности населения города в античную эпоху.